Ρέθυμνο: Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο στην παραλιακή οδό της Σκαλέτας

Συμπληρωματική σύμβαση, ύψους 62.885,92 ευρώ με ΦΠΑ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή δημοτική οδό της Σκαλέτας, υπέγραψαν σήμερα ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Δημήτρης Κουτράκης.

Η σύμβαση αφορά τις εργασίες στο τμήμα της αδιέξοδης παραλιακής οδού από το ύψος της ταβέρνας «Ήλιος» και ανατολικά, προς το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες για τεχνικούς λόγους και για την ενίσχυση της ασφάλειας του έργου.

Ειδικότερα, προβλέπονται η ενίσχυση της θεμελίωσης του τοιχίου, ώστε να προστατευθεί από πιθανή υποσκαφή εξαιτίας του κυματισμού, η επίχωση με λιθόδεμα σε όλο το ύψος του, αντί της χρήσης προϊόντων εκσκαφής, καθώς και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο τοιχίο και στη σκάλα που οδηγεί προς την παραλία.

Η αρχική σύμβαση του έργου, συνολικού ύψους 390.136,41 ευρώ με ΦΠΑ, είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2025. Οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω της τουριστικής περιόδου και, σύμφωνα με τον Δήμο Ρεθύμνης, αναμένεται να επανεκκινήσουν στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης παρευρέθηκαν επίσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Δημοτικής Περιουσίας, 'Αγγελος Μαλάς, και η αναπληρώτρια διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, Μαριάννα Μαρκουλάκη

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