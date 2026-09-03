ΠΕΜ.03 Σεπ 2026 18:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο στην παραλιακή οδό της Σκαλέτας

σκαλέτα ρέθυμνο
clock 16:53 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συμπληρωματική σύμβαση, ύψους 62.885,92 ευρώ με ΦΠΑ, για την ολοκλήρωση της κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή δημοτική οδό της Σκαλέτας, υπέγραψαν σήμερα ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Δημήτρης Κουτράκης.

Η σύμβαση αφορά τις εργασίες στο τμήμα της αδιέξοδης παραλιακής οδού από το ύψος της ταβέρνας «Ήλιος» και ανατολικά, προς το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες για τεχνικούς λόγους και για την ενίσχυση της ασφάλειας του έργου.

Ειδικότερα, προβλέπονται η ενίσχυση της θεμελίωσης του τοιχίου, ώστε να προστατευθεί από πιθανή υποσκαφή εξαιτίας του κυματισμού, η επίχωση με λιθόδεμα σε όλο το ύψος του, αντί της χρήσης προϊόντων εκσκαφής, καθώς και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο τοιχίο και στη σκάλα που οδηγεί προς την παραλία.

Η αρχική σύμβαση του έργου, συνολικού ύψους 390.136,41 ευρώ με ΦΠΑ, είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2025. Οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά λόγω της τουριστικής περιόδου και, σύμφωνα με τον Δήμο Ρεθύμνης, αναμένεται να επανεκκινήσουν στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης παρευρέθηκαν επίσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού, Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Δημοτικής Περιουσίας, 'Αγγελος Μαλάς, και η αναπληρώτρια διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, Μαριάννα Μαρκουλάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου για τον Νίκο Ανδρουλάκη (εικόνες)

Ιός δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Ο καθηγητής Γιάννης Βόντας εξηγεί τι συμβαίνει με τα κουνούπια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρεθυμνο σκαλέτα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis