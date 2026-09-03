Κρήτη: Χειροπέδες σε 24χρονο που δάγκωσε τη μητέρα του – Είχε στο σπίτι κάνναβη και κοκαΐνη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στα Χανιά βρίσκεται ένας 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην κοινή κατοικία της οικογένειας, όταν ο νεαρός άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην 48χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews, η γυναίκα κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της, την απείλησε για τη σωματική της ακεραιότητα και την τραυμάτισε δαγκώνοντάς της.

Το «λαβράκι» της αστυνομικής έρευνας

Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σπίτι για να προστατεύσουν το θύμα και να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στους χώρους της οικίας, οι αρχές εντόπισαν κρυμμένες ουσίες.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Γουρουνάκια το έσκασαν από χοιροστάσιο και έκαναν παρέλαση σε πλατεία (βίντεο)