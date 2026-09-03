Γάζι: Ξεκινά την Παρασκευή (4/9) η μεγάλη γιορτή πολιτισμού, το 4ο Malevizi Festival

Η σκηνή στην πλατεία Κατσαμάνη στο Γάζι είναι έτοιμη για να δεχτεί τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στο 4ο Malevizi Festival που ξεκινά αύριο Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή θα αποτελέσει την καρδιά του Πολιτισμού και της Παράδοσης.



Το σύνθημα για την έναρξη του 4ου Malevizi Festival θα δοθεί στις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου από τους BATALA CRETA, οι οποίοι, με τον ξεχωριστό ρυθμό των τυμπάνων τους και τη δυναμική παρουσία τους, αναμένεται να δώσουν από την πρώτη στιγμή τον παλμό της μεγάλης γιορτής.



Αμέσως μετά στη σκηνή θα ανέβει ξεχωριστός, με δυναμισμό και λυρισμό Σωτήρης Μαργαρίτης μαζί με τους “Despicables Band”. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Τούνη, με την απέριττη σκηνική παρουσία, απογειώνοντας κυριολεκτικά τη βραδιά με ένα ευρύ φάσμα ακουσμάτων και ρυθμών από όλη την Ελλάδα.



Το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026 η αέρινη κι αισθαντική Νεφέλη Φασούλη και ο αντισυμβατικός, κοινωνικά ευαίσθητος και με έντονη σκηνική παρουσία Πάνος Βλάχος, μας μεταφέρουν σε πρωτόγνωρες φεστιβαλικές διαστάσεις… Οι δυο τους με καθαρά φεστιβαλική ταυτότητα ζωγραφίζουν τα συναισθήματά μας στη σκηνή…



Και τέλος την Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου 2026 η σπουδαία καλλιτέχνιδα Βούλα Στρατάκη, με ποιότητα που ρέει, μας ταξιδεύει σε ξεχωριστές μουσικές θάλασσες, ενώ οι χαρισματικοί νέοι μουσικοί της κρητικής παράδοσης Λευτέρης και Μανούσος Καλλέργης, χαράζουν τους δικούς τους δρόμους, μας ξεσηκώνουν και μας μαγεύουν με παραδοσιακά ακούσματα, χορό και ρυθμό.



Η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ με τόσους ποιοτικούς καλλιτέχνες, από ένα ευρύ φάσμα ακουσμάτων και τάσεων, με τόση ποικιλία δράσεων και ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως την αποφασιστική συμβολή και το Όραμα του Δήμου Μαλεβιζίου, που εκφράζεται από τη Δημοτική Αρχή και συμπυκνώνεται στο πρόσωπο του Δημάρχου κυρίου Μενέλαου Μποκέα. Σημαντική συμβολή έχει η Περιφέρειας Κρήτης, ως συνδιοργανωτής και σταθερός υποστηρικτής της ιδέας του MALEVIZI FESTIVAL από την πρώτη στιγμή.



Γιατί το MALEVIZI FESTIVAL δεν είναι απλά οι μουσικές, οι χοροί, οι δημιουργίες, δεν είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα και ο νέος, φρέσκος αέρας που φέρνει. Είναι ένα σύστημα αξιών, είναι οι άνθρωποι, είναι μια δυνατή σύνδεση που παράγει ατόφια βιώματα και συναισθήματα, είναι μια ξεχωριστή ταυτότητα, είναι μια ολόκληρη περιοχή που δημιουργεί θετικές εμπειρίες.



Το ΜΑΛΕΒΙΖΙ, ο τόπος μας, ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΧΑΡΑ, ΖΩΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ.



Μαζί μας από την πρώτη στιγμή και μεγάλες εταιρείες-χορηγοί, οι οποίες συμβάλουν, ώστε σήμερα εδώ στο Γάζι, στην πλατεία Κατσαμάνη να μπορούμε να βιώνουμε τόσες ποικίλες και ποιοτικές δράσεις πολιτισμού που προσφέρονται δωρεάν για το κοινό.



Γιατί για εμάς το αγαθό του πολιτισμού είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ για όλους!

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