Αγγλία: Νέες λεπτομέρειες στη δίκη της καθηγήτριας που έκανε σεξ με 16χρονο μαθητή

Μια 30χρονη Βρετανίδα καθηγήτρια φυσικής αγωγής κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με 16χρονο μαθητή της ενώ παρακολουθούσαν το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, ενώ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, του ζητούσε να την αποκαλεί «κυρία» όταν βρίσκονταν μόνοι τους, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Μπρόνγουεν Τζέιμς φέρεται να ανέπτυξε αρχικά μια «φλερτ» σχέση με τον 16χρονο μαθητή, προτού αρχίσει να επικοινωνεί κρυφά μαζί του μέσω Snapchat για να κανονίζουν συναντήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Year 6-7 transition is in full swing. Really enjoying the primary visits and loving the change of attire out of sports clothes. #AHOY #transition pic.twitter.com/8q9jpvOlbk — Miss James PE (@MissJamesPE) May 25, 2021

Ο μαθητής υποστήριξε επίσης ότι η κατηγορούμενη ήθελε να την αποκαλεί «Miss», δηλαδή «κυρία», όταν βρίσκονταν οι δυο τους, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης στο Γουίντσεστερ.







Σύμφωνα με την εισαγγελική υπηρεσία, η καθηγήτρια από το Γουίλτσιρ είχε αναπτύξει με τον ανήλικο μια «σεξουαλικά φορτισμένη σχέση», ενώ φέρεται να του έλεγε ότι τον αγαπούσε και ότι ήθελε να φύγουν μαζί και να ζήσουν κάπου αλλού.

Πώς φέρεται να ξεκίνησε η σχέση



Τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν την περίοδο κατά την οποία η Μπρόνγουεν Τζέιμς εργαζόταν ως καθηγήτρια φυσικής αγωγής στο σχολείο Μπίτερν Παρκ, στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Μπρόνγουεν Τζέιμς επέτρεπε συχνά στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τότε ήταν που ο 16χρονος της ζήτησε για πρώτη φορά το όνομα χρήστη της στο Snapchat, αίτημα το οποίο εκείνη αρχικά απέρριψε.

Ο εισαγγελέας Έντουαρντ Κάλβερ ανέφερε στο δικαστήριο ότι η καθηγήτρια αρχικά αρνήθηκε τις προσπάθειες του μαθητή να την προσθέσει στο Snapchat, όμως στη συνέχεια αποφάσισε να το επιτρέψει. «Άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα και σταδιακά οι συνομιλίες τους απέκτησαν φλερτ χαρακτήρα. Συναντήθηκαν και πήγαν στο Γουέστον Σορ, όπου φιλήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο», ανέφερε η εισαγγελική πλευρά.

Σύμφωνα με την κατηγορία, την περίοδο που διεξαγόταν το Γουίμπλεντον, οι δυο τους βρέθηκαν στο σπίτι της Μπρόνγουεν Τζέιμς. Εκεί αρχικά παρακολουθούσαν τηλεόραση και στη συνέχεια άρχισαν να φιλιούνται και να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Ο Έντουαρντ Κάλβερ υποστήριξε ότι στη συνέχεια η Τζέιμς έβγαλε τα ρούχα της και ο μαθητής έκανε το ίδιο. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ακολούθησε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Ο μαθητής φέρεται να είπε ότι στην αρχή θεωρούσε τη σχέση τους «καλή», όμως πλέον πιστεύει ότι η Μπρόνγουεν Τζέιμς τον είχε χειραγωγήσει και προετοιμάσει σταδιακά για τη σεξουαλική σχέση. Η Μπρόνγουεν Τζέιμς αρνήθηκε τις κατηγορίες και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κατέθεσε στο δικαστήριο προετοιμασμένη δήλωση.

Την Τετάρτη, οι ένορκοι που είχαν οριστεί για την υπόθεση απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το BBC, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί προσωρινά. Η δίκη επρόκειτο να συνεχιστεί την Πέμπτη, με τον ορισμό νέου σώματος ενόρκων.

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