Κύπρος: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό -Όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο

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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο, καθώς ένα λευκό ημιφορτηγό δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών κι ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος.

Παρόλα αυτά, οι δύο επιβαίνοντες δεν ακινητοποίησαν το όχημα και συνέχισαν να το οδηγούν στους δρόμους της Λεμεσού με σκασμένα λάστιχα.

Τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, πρόκειται για δύο Τουρκοκύπριους, ηλικίας 20 και 19 ετών, εκ των οποίων ο οδηγός φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές από παρόμοιο περιστατικό.

Καρέ καρέ η άγρια καταδίωξη των Τ/κ με το λευκό βαν στη Λεμεσό



*Βίντεο από Σταύρο Αχιλλέως pic.twitter.com/bCpFV83OKR — Sigmalive (@Sigmalivecom) September 3, 2026

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