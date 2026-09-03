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ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό -Όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο

Κύπρος
clock 16:45 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο, καθώς ένα λευκό ημιφορτηγό δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών κι ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματος.

Παρόλα αυτά, οι δύο επιβαίνοντες δεν ακινητοποίησαν το όχημα και συνέχισαν να το οδηγούν στους δρόμους της Λεμεσού με σκασμένα λάστιχα.

Τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, πρόκειται για δύο Τουρκοκύπριους, ηλικίας 20 και 19 ετών, εκ των οποίων ο οδηγός φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές από παρόμοιο περιστατικό.

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