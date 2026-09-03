Έξαλλη η Άννα Μαρία Βέλλη με τα σχόλια περί εγκυμοσύνης

Η Άννα Μαρία Βέλλη μέσα από το νέο vlog που δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube απάντησε στα αδιάκριτα μηνύματα που δέχτηκε. Αφορμή στάθηκε ένα Instagram Story της γνωστής YouTuber, στο οποίο κάποιοι διαδικτυακοί της ακόλουθοι παρατήρησαν την κοιλιά της και έσπευσαν να τη ρωτήσουν αν είναι έγκυος.

«Αποφάσισα ότι θα σχολιάσω κάτι μηνύματα που έλαβα με αφορμή ένα Story τις προάλλες. Λοιπόν, ανέβασα ένα story και πήρα πάρα πολλά μηνύματα με emoji (μια έγκυο γυναίκα). Σχόλια «Είσαι έγκυος; Εγκυούλα;». Ας πάμε να πούμε πάλι την ΑΒ για κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι εγώ δεν λάμβανα ποτέ τέτοιες ερωτήσεις, ακόμα και άλλες φορές που έχω ανεβάσει πολύ πιο πρησμένη κοιλιά, γιατί ως άνθρωπος που έχω δυσανεξία στη γλουτένη και παρόλα αυτά τρώω αρκετά συχνά γλουτένη, πολλές φορές πρήζεται η κοιλιά μου σε βαθμό πολύ σοβαρής εγκυμοσύνης, μεγαλύτερης από την εγκυμοσύνη ξέρω εγώ, αλλά δεν λάμβανα τέτοιες ερωτήσεις πριν παντρευτώ.

Άρα σημαίνει ότι θεωρείται αυτονόητο ότι αφού παντρεύτηκε, το επόμενο βήμα είναι να κάνει παιδί γιατί έτσι. Χωρίς να ξέρετε εάν θέλω, εάν μπορώ, εάν θέλω και δεν μπορώ, δεν ξέρω, αν μας αφορά, αν προσπαθούμε… Χωρίς να ξέρετε τίποτα από αυτά. Δεν είναι ότι έχουμε ανοίξει αυτό το διάλογο ποτέ. Δεύτερον, μου κάνει εντύπωση ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από γυναίκες. Και αναρωτιέμαι δηλαδή είτε θα είμαι έγκυος είτε με λέτε χοντρή σε περίπτωση που δεν είμαι έγκυος, το οποίο και πάλι είναι σε φάση λίγο περίεργο, το ότι υποθέτετε ότι κάτι συμβαίνει είναι πάρα πολύ αδιάκριτο ρε παιδιά.

Και το έβλεπα παλιά σε πολλές γυναίκες που το γράφατε επίσης και το επικοινωνούσαν, αλλά εμένα δεν μου είχε συμβεί και έλεγα αποκλείεται ρε συ, δεν μπορεί ξέρω εγώ, δεν παίζει, λένε ψέματα. Αλλά όχι. Παιδιά πήρα είκοσι μηνύματα. Έχω μέχρι και σχόλιο σε ένα reel που ανέβασα και είμαι σε φάση τι! έχετε στο κεφάλι σας και κάνετε αυτή την ερώτηση ρε παιδιά αλήθεια; Οι γυναίκες που κάνετε αυτή την ερώτηση όταν περιμένετε περίοδο δεν πρήζεστε; Καθυστέρηση δεν είχατε ποτέ στη ζωή σας ξέρω εγώ, ανεξαρτήτως εγκυμοσύνης, να δείτε λίγο τις ορμόνες σας λίγο εδώ πέρα ότι… ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω και τι να πω πια πάνω σε αυτό, γιατί ειλικρινά τα βλέπω δύο μέρες τα μηνύματα αυτά να έρχονται και είμαι σε φάση ρε πάμε καλά;

Τώρα αυτή με λέει χοντρή; Γιατί εγώ αυτό αισθάνομαι ας πούμε. Ναι, οκ, έχω να πάω πέντε μήνες γυμναστήριο γιατί έπαθε το γόνατό μου ένα πρόβλημα πρώτα, οπότε μετά το σταμάτησα, μετά ήρθε το καλοκαίρι. Εννοώ κάπως, αλλά δεν είμαι και τόσο πια, κατάλαβες; Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα. Και έγκυος να είμαι ή να ήμουν. Επίσης κανένας δεν σας έχει δώσει το δικαίωμα να το ρωτάτε. Γιατί για να μην το έχω ανακοινώσει, εάν είμαι έγκυος και εγώ και οποιαδήποτε γυναίκα κάτι σημαίνει. Παιδιά δεν ξέρω, λίγο μυαλό στο κεφάλι μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια άνεση γιατί σου λέει ο άλλος μοιράζεται τη ζωή του. Ωραία, άρα εγώ μπορώ να τον ρωτήσω bro τι; Όχι, όχι γιατί δεν ξέρετε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο. Εννοώ μπορεί πραγματικά εγώ να προσπαθώ είκοσι χρόνια να κάνω παιδί και να μην μπορώ. Το ξέρεις; Ξέρεις ότι εμένα αυτό το μήνυμα δεν θα με πληγώσει; Μπορείτε την επόμενη φορά να με ρωτήσετε πάχυνες; Θα το προτιμήσω» , ήταν η απάντησή της.

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