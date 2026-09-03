Ολυμπιακός: Δίχως Παπανικολάου και Λαρεντζάκη στο Ηράκλειο!-Μπαρτζώκας: "Πολύ φιλόξενο μέρος για εμάς η Κρήτη"

Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα μπουν στο αεροπλάνο, σήμερα το βράδυ (20:15), που θα μεταφέρει τον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο, ενόψει της συμμετοχής του στο 6ο διεθνές τουρνουά, IBT Crete 2026.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους στο αυριανό ματς με τη Φενέρμπαχτσε (04/09, 21:00), αλλά και σε εκείνο της Κυριακής (06/09) κόντρα σε μία εκ των Αρμάνι Μιλάνο η Ερυθρό Αστέρα, τόσο τον αρχηγό του, όσο και την «κόμπρα»!

Ο «Παπ» αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο και έτσι θα μείνει στην Αθήνα για να προφυλαχθεί.

Όσον αφορά τον 32χρονο γκαρντ, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην ΑΕΚ, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των πλευρών να συνεχίζονται.

Οι διεθνείς ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις δυσκολίες λόγω του περιορισμένου χρόνου, αλλά και στο τουρνουά της Κρήτης, το οποίο χαρακτήρισε ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρώτη προπόνηση με πλήρες ρόστερ: «Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε. Δυστυχώς είναι αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται οι διεθνείς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν αλλά ο στόχος για την ομάδα μας παραμένει πάντα ίδιος: Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».

Για το αν αλλάζει κάτι στην προετοιμασία το γεγονός ότι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς παίζεται πιο νωρίς από ποτέ: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε ταχύρρυθμα ώστε να δείξουμε στους καινούργιους παίκτες πράγματα από την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που είναι εδώ δέκα μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς είναι θετικό για εμάς ότι δεν είναι τραυματίες. Πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Φυσικά υπάρχει διαφοροποίηση, μερικοί χρειάζονται λίγη περισσότερη ξεκούραση και αποθεραπεία μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό, αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας».

Για το αν είναι οξύμωρο να υπάρχει μικρότερη χρονικά προετοιμασία για μία μεγαλύτερη σεζόν: «Έτσι είναι, έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε από τα ‘’όπλα’’ που έχουν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους, είναι τώρα ένα λιγότερο. Ο λιγότερος χρόνος δυσκολεύει την χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας, δυστυχώς δεν γίνονται κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε».

Για το Crete IBT 2026: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένας μέρος πολύ φιλόξενο για εμάς. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το τουρνουά αυτό είναι πολύ οργανωμένο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι συμμετέχουν τέσσερις ομάδες EuroLeague. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο».