Κρήτη: Ελαφρά τραυματίας 26χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στον Αδελιανό Κάμπο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην τουριστική περιοχή του Αδελιανού Κάμπου στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός νεαρού δικυκλιστή.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το συμβάν έλαβε χώρα όταν μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 26χρονος άνδρας με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με επιβατικό όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός. Το αυτοκίνητο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και εκείνη την ώρα επιχειρούσε να πραγματοποιήσει ελιγμό στροφής.

Κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 26χρονο μοτοσικλετιστή και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός φέρει ελαφρά τραύματα και η διακομιδή του έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους και την διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Η Τροχαία Ρεθύμνου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

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