Κουτσούμπας στο TikTok: Αποδομεί το AI βίντεο Μητσοτάκη και δίνει "ραντεβού" στη ΔΕΘ (βίντεο)

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Με ένα ιδιαίτερα καυστικό βίντεο στην πλατφόρμα του TikTok, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επέλεξε να απαντήσει στο πρόσφατο AI βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030» και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Κουτσούμπας χρησιμοποιεί τη γλώσσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας ταυτόχρονα σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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