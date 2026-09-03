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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ - LIVE η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πλατεία Ελευθερίας

ανδρουλακης
clock 19:52 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πενήντα δύο χρόνια μετά την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέγνωσε την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στη «μήτρα» των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων, την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

ομιλία ανδρουλάκη ηράκλειο
ομιλία ανδρουλάκη ηράκλειο

 Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η παράταξη έχει αφήσει πίσω της τα πέτρινα χρόνια και πλέον διεκδικεί ανοιχτά τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη, προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τον οδικό χάρτη για την «επόμενη Αλλαγή».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως της επόμενης κυβερνητικής λύσης και την έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

ομιλία ανδρουλάκη ηράκλειο

Οι δηλώσεις του επικεντρώνονται στο ότι «το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για τη νέα πολιτική αλλαγή, χωρίς δεσμεύσεις, εξαρτήσεις ή συμβιβασμούς».

ανδρουλακης ηρακλειο

Στέλνει μήνυμα συσπείρωσης προς όλα τα στελέχη, ζητώντας κοινό αγώνα ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών, με στόχο το κόμμα να «βαψει» ξανά πράσινο τον εκλογικό χάρτη της χώρας

πασοκ ηρακλειο

Παράλληλα, θα εξαπολύσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας το κόμμα ως τον μόνο αξιόπιστο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

πασοκ ηρακλειο

Μετά το πέρας της ομιλίας, τη σκυτάλη θα πάρουν οι γνωστοί Κρήτες καλλιτέχνες Νίκος Γωνιανάκης και Βασίλης Σταυρακάκης, επισφραγίζοντας τους βαθείς δεσμούς του κινήματος με την κρητική παράδοση.

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