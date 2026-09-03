Ηράκλειο: 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ - LIVE η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πλατεία Ελευθερίας

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Πενήντα δύο χρόνια μετά την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέγνωσε την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στη «μήτρα» των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων, την ιστορική Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η παράταξη έχει αφήσει πίσω της τα πέτρινα χρόνια και πλέον διεκδικεί ανοιχτά τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη, προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τον οδικό χάρτη για την «επόμενη Αλλαγή».

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως της επόμενης κυβερνητικής λύσης και την έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Οι δηλώσεις του επικεντρώνονται στο ότι «το ΠΑΣΟΚ θα παλέψει για τη νέα πολιτική αλλαγή, χωρίς δεσμεύσεις, εξαρτήσεις ή συμβιβασμούς».

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Στέλνει μήνυμα συσπείρωσης προς όλα τα στελέχη, ζητώντας κοινό αγώνα ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών, με στόχο το κόμμα να «βαψει» ξανά πράσινο τον εκλογικό χάρτη της χώρας

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Παράλληλα, θα εξαπολύσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αναδεικνύοντας το κόμμα ως τον μόνο αξιόπιστο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.

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Μετά το πέρας της ομιλίας, τη σκυτάλη θα πάρουν οι γνωστοί Κρήτες καλλιτέχνες Νίκος Γωνιανάκης και Βασίλης Σταυρακάκης, επισφραγίζοντας τους βαθείς δεσμούς του κινήματος με την κρητική παράδοση.

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