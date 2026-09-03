Λέσβος: Μπαίνει ο στρατός στη μάχη για τον αφθώδη πυρετό: Λοχαγοί αναλαμβάνουν τη διαχείριση της κρίσης

Έντονες αντιδράσεις και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η νέα τροπολογία της κυβέρνησης, η οποία μεταφέρει τον επιχειρησιακό έλεγχο για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στα ζώα της Λέσβου απευθείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση τόσο της κτηνιατρικής κοινότητας όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.



Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σκληρή κριτική και οργισμένη την αντίδραση της Πανελλήνης Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ) για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Η Ένωση κάνει λόγο για «επικίνδυνη εκτροπή από την ομαλή διοικητική και επιστημονική λειτουργία της Πολιτείας, που δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαχειριστεί την κρίση αυτή. Η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση». Η ΠΕΚΔΥ μιλά για απαξίωση του κτηνιατρικού κλάδου, για καταστροφή της τοπικής κτηνοτροφίας και καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει τη ρύθμιση, περιγράφοντας εφιαλτικά μελλούμενα στο συγκεκριμένο θέμα.

Η τροπολογία συνοδεύεταιαπό χρηματοδότηση ύψους 3.000.000 ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνιση όμως ότι τα χρήματα αυτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού στο πεδίο.

Η «δουλειά» των ένστολων



Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης, αφήνοντας στους λοχαγούς και τους ταγματάρχες τη «βρόμικη δουλειά» της εφαρμογής του. Δηλαδή, το γενικό πρόσταγμα για την εφαρμογή μαζικών θανατώσεων, μαζικών ταφών, απολυμάνσεων, την οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης κ.ά. θα το έχει πλέον ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα ορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.



Ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει άμεσες και δεσμευτικές εντολές προς όλες τις εμπλεμόμενες δημόσιες υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς και τις κτηνιατρικές αρχές της Λέσβου, παρακάμπτοντας κάθε άλλη υπηρεσιακή διαδικασία.

Πειθαρχικές διώξεις και πρόστιμα σε όσους αρνηθούν



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προβλέπεται ακόμα και σειρά πειθαρχικών διώξεων με βαριά πρόστιμα για όσους αρνηθούν την εκτέλεση των εντολών. «Για αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία.

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η αρμόδια Περιφέρεια παρέχουν πρόσβαση σε μητρώα, καταλόγους και βάσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ιχνηλάτησης και υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε σχετικό αίτημα του ΥΠΕΘΑ.



Παράλληλα, με ΚΥΑ προβλέπεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι τις 31/12/2026, ενώ ο εμβολιασμός των ζώων παραμένει εκτός συζήτησης.

Ιδιαίτερα τεταμένη περίοδος



Η ρύθμιση έρχεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για το νησί, όπου οι κτηνοτρόχοι με δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδικούν την αλλαγή πολιτικής αντιμετώπισης της νόσου, με κύριο αίτημα την άμεση εφαρμογή εμβολιασμών και μοριακών τεστ στα ζώα αντί του τεστ αντισωμάτων, ώστε να καταστεί εφικτός ο διαχωρισμός μεταξύ των ζώων που πρέπει να θανατωθούν και αυτών που μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία.

Για «επιλεκτική ανικανότητα» της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Αφήσατε την επιζωοτία να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, θρέψατε τον ανορθολογισμό με το αντιεμβολιαστικό σας παραλήρημα για να μη θιγούν τα κέρδη μιας χούφτας μεγαλοβιομηχάνων της φέτας και, αφού καταστρέψατε το βιος των ανθρώπων και χάσατε κάθε έλεχχο, θυμηθήκατε τώρα τον στρατό!» τόνισε ο γραμματέας του κόμματος, καταλήγοντας: «Ποιο είναι το επόμενο «επιστημονικό» σας πλάνο; Θα στείλετε τα «Leopard» να εκτελέσουν απολυμάνσεις και τους καταδρομείς να κάνουν ιχνηλάτηση στα κοπάδια; Έλεος! Δώστε λύσεις τώρα, όπως ζητούν οι κτηνοτρόχοι του νησιού!».

Για «χρεοκοπία του επιτελικού κράτους» και ομολογία αποτυχίας έκανε λόγο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης.

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