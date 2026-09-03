Βουλευτές ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: «"Γεφύρι της Άρτας” το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου - Το θέμα στη Βουλή »





Την απαράδεκτη εικόνα εγκατάλειψης στις δικαστικές υποδομές του Ηρακλείου και τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για τις παλινωδίες στην ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου που παραμένει επί σειρά ετών σε επίπεδο εξαγγελιών, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υποδομών & Μεταφορών η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης και οι Βουλευτές Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης.



Η κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση εκδηλώνεται αμέσως μετά την επίσκεψη των Βουλευτών στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και της συνάντησης με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα των δικαστικών υποδομών που υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.



Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους υπογραμμίζουν ότι η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αποτελεί χρόνιο, καθολικό αίτημα του νομικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, αλλά και κρίσιμο έργο υποδομής και πνοής για ολόκληρη την Κρήτη. Ωστόσο, η υλοποίηση της δέσμευσης της Πολιτείας για την ανέγερση του μεγάρου καρκινοβατεί επί σειρά ετών, την ώρα που οι συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο έχουν ξεπεράσει προ πολλού κάθε όριο λειτουργικής αντοχής, επικινδυνότητας και αξιοπρέπειας.



Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά “Σήμερα, οι δικαστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου λειτουργούν υπό καθεστώς έντονης πολυδιάσπασης, στεγαζόμενες σε διαφορετικά κτίρια, ανεπαρκή για τις ανάγκες του Ηρακλείου. Μια κατάσταση που μοιραία συνεπάγεται τεράστια ταλαιπωρία για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες που προσέρχονται στα δικαστήρια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μια εικόνα διάλυσης των υποδομών, που δεν αρμόζει σε ένα σύγχρονο κράτους δικαίου.



Τα σοβαρά προβλήματα των σημερινών υποδομών θέτουν ευθέως ζητήματα ασφαλείας, αλλά και προκαλούν σοβαρά εμπόδια στην ταχύτητα και την ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την εκτεταμένη υποστελέχωση σε επίπεδο δικαστικών υπαλλήλων ιδίως μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη και την συγχώνευση των υπηρεσιών, οι συνθήκες που διαμορφώνονται είναι εκρηκτικές.



Η τραγική αυτή πραγματικότητα του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου όχι μόνο τελεί σε πλήρη γνώση της Κυβέρνησης, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηράκλειο αναγκάσθηκε να παραδεχθεί δημόσια ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι ντροπιαστική.



Παρά τις βαρύγδουπες κυβερνητικές δηλώσεις και τις εξαγγελίες για εξεύρεση προσωρινών λύσεων έως την ανέγερση του νέου μεγάρου, όπως η μίσθωση του κτιρίου του ΟΤΕ και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο υπάρχον κτίριο, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παρέχει κανένα απολύτως σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε επιτέλους θα παραδοθεί το νέο κτίριο αλλά και για το πώς και πού θα λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες ως τότε.



Η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου έχει ενταχθεί σε έργο προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, έργο για το οποίο εντέλει προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός το 2023. Ωστόσο από το 2024, το έργο βρίσκεται στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου χωρίς να έχει υπάρξει εξέλιξη έως σήμερα”.



Μάλιστα, οι Βουλευτές σημειώνουν ότι χαρακτηριστικό της κυβερνητικής αδιαφορίας μπροστά στην αναγκαιότητα κατασκευής του έργου, είναι το ότι σε πρόσφατη τοποθέτησή του κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο Υφυπουργός Υποδομών απέδωσε τις καθυστερήσεις του έργου -μεταξύ άλλων- στο γεγονός ότι άλλαξαν οι ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών λόγω της εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη. Μια δικαιολογία που δεν αναιρεί στο ελάχιστο τις μεγάλες κυβερνητικές ευθύνες για την εξέλιξη του έργου, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Δικαστικός Χάρτης αποτελεί αποκλειστική νομοθετική επιλογή και ευθύνη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προχώρησε στην εφαρμογή του άρον άρον, πρόχειρα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει προετοιμασία των υπηρεσιών, ψηφιοποίηση των διαδικασιών και επιμόρφωση των Ειρηνοδικών, αλλά όπως αποδεικνύεται πλέον περίτρανα και χωρίς να έχει συντονίσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες.



Ταυτόχρονα, οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι ακόμα δε και οι προσωρινές λύσεις που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση είναι άγνωστο τι ακριβώς περιλαμβάνουν, πότε και πώς θα υλοποιηθούν και τι αντίκτυπο θα έχουν στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου του νέου δικαστικού μεγάρου.



Καταλήγοντας, τονίζουν ότι η κυβερνητική τακτική της διαρκούς μετάθεσης ευθυνών και παραπομπής των έργων στο μέλλον χωρίς χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τη νομική κοινότητα και την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, που διεκδικούν το αυτονόητο – την απονομή δικαιοσύνης με όρους ποιότητας και ταχύτητας, με κατάλληλες υποδομές και πόρους.



Με τα δεδομένα αυτά, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς :



“Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται σήμερα η διαδικασία του διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την ανέγερση του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, ποιος είναι ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός και ποιο είναι το συγκεκριμένο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παράδοσή του;



Ποιες είναι οι προσωρινές λύσεις που σχεδιάζονται για τη στεγαστική αποσυμφόρηση των δικαστικών υπηρεσιών, ποιος είναι ο προϋπολογισμός και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; Πώς διασφαλίζεται ότι αυτές δεν θα υποκαταστήσουν οριστικά την ανέγερση του νέου μεγάρου που αποτελεί διαχρονικό όραμα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου; Ειδικότερα δε για το κτίριο του ΟΤΕ, υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για τη μίσθωσή του, σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η διαδικασία, ποια είναι η διάρκεια της σύμβασης και ποιο το κόστος για το Δημόσιο;



Προκάλεσε καθυστερήσεις στην πορεία του έργου η εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη και αν ναι πού οφείλεται η έλλειψη σχεδιασμού και προετοιμασίας των αρμόδιων Υπουργείων για την αποτροπή των καθυστερήσεων αυτών;



Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σχεδιάζουν τα αρμόδια Υπουργεία να αποκαταστήσουν την ομαλή, ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία των δικαστηρίων στο Ηράκλειο;”

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