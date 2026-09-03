Συνάντηση του Δημάρχου Σητείας με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του σήμερα τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη.

Παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ Στέλιου Σπυριδάκη και της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Μαριάννας Ξενικάκη, στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στις κτιριακές υποδομές, τη συντήρηση και τις επισκευές των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν ενόψει της νέας σχολικής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης υπογράμμισε την ανεπαρκή ανταπόκριση του Κεντρικού Κράτους στις πραγματικές και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων, επισημαίνοντας ότι το βάρος του κόστους συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής διατήρηση των σχολικών κτιρίων έχει μετακυλιστεί στον Δήμο.

Όπως τόνισε, "Οι Δήμοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο εύρος αναγκών, από τις καθημερινές εργασίες συντήρησης και τις επείγουσες επισκευές έως τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ασφάλεια και τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, χωρίς την αντίστοιχη και επαρκή οικονομική ενίσχυση".

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Σητείας, παρά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην άριστη και διαρκή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, με κοινό στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις σχολικές μονάδες της περιοχής.

Ο κ Ζερβάκης σημείωσε ότι η ουσιαστική συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, κάτι για το οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται, με συνέπεια και διαρκή παρουσία.

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