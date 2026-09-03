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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα της Ελλάδας στην Άγκυρα: "Σαφώς και οριστικώς καθορισμένη η κυριαρχία στο Αιγαίο"

ελληνικη πρεσβεια αγκυρα
clock 19:23 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, μετά τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως «κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί».

Όπως τονίζουν, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως η Ελλάδα «απορρίπτει, επίσης, ως άκυρη και στερούμενη έννομη ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα «θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

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