Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στο ΙΤΕ

Ολοκληρώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Ν. Πλαστήρα, στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο Ίδρυμα και συναρθρώνεται με το νέο πεζοδρόμιο που κατασκευάστηκε από τον κυκλικό κόμβο των Βουτών μέχρι και την είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και με την τοποθέτηση των κατάλληλων σημάνσεων, οριζοντίων και καθέτων, που προηγήθηκαν τον Αύγουστο.

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