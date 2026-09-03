Ηράκλειο: Νηπιαγωγεία στον "αέρα" - Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά έργα και όχι άλλες υποσχέσεις

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει για άλλη μια φορά την εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, θεατή στο ίδιο έργο. Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για την έξωση του 4ου και του 50ού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου από τα κτίρια όπου στεγάζονταν, φέρνουν στην επιφάνεια με τον πιο σκληρό τρόπο τη διαχρονική γύμνια των υποδομών της προσχολικής αγωγής στην πόλη.

Η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών τονίζει ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται για τα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στην πολιτική της διαρκούς υποβάθμισης της προσχολικής αγωγής και της αντιμετώπισης των δημόσιων σχολείων ως προσωρινών φιλοξενούμενων σε ακατάλληλους χώρους.

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμίζει ακόμα:

Μέσα στο καλοκαίρι πληροφορηθήκαμε την έξωση δύο ακόμη νηπιαγωγείων από ιδιόκτητα κτίρια, του 4ου και του 50ού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, τα οποία μάλιστα είναι όμορα. Και ενώ οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές περίμεναν από τον Δήμο μια οριστική και αξιοπρεπή λύση, αυτό που τελικά τους προσφέρθηκε είναι η γνωστή πλέον λογική του «βλέποντας και κάνοντας».



Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, από πλευράς Δημοτικής Αρχής δίνονταν δημόσιες διαβεβαιώσεις μέσω του τοπικού Τύπου ότι το 4ο Νηπιαγωγείο θα στεγαζόταν σε αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Πόρου, ενώ για το 50ό υπήρχε η διαβεβαίωση ότι θα παρέμενε για ακόμη μία σχολική χρονιά στο υπάρχον κτίριο, μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.



Τελικά, τίποτα από αυτά δεν ισχύει.



Το 4ο Νηπιαγωγείο οδηγείται σε μία αίθουσα του 12ου Δημοτικού και μία αίθουσα του 14ου Δημοτικού. Το 50ό Νηπιαγωγείο οδηγείται σε δύο μικρές αίθουσες του 11ου Δημοτικού.



Αυτή είναι η «λύση» που βρέθηκε για δύο νηπιαγωγεία, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.



Και σαν να μην έφτανε αυτό, χρειάστηκαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, πιέσεις και επιμονή από τους εκπαιδευτικούς για να εξασφαλιστεί έστω η μεταφορά του εξοπλισμού.

Ο Δήμος τελικά μας διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει μεταφορική εταιρεία. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται η παρούσα ανακοίνωση, όμως, κανείς δεν έχει επικοινωνήσει με το 50ό Νηπιαγωγείο για να οργανωθεί η μεταφορά.



Και εδώ υπάρχει μία ακόμη σημαντική «λεπτομέρεια» που προφανώς δεν χωράει στα εύκολα επικοινωνιακά λόγια: το 50ό Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε σημείο στο οποίο δεν μπορεί να φτάσει αυτοκίνητο.

Ο εξοπλισμός ενός ολόκληρου νηπιαγωγείου δεν μεταφέρεται μόνος του, ούτε με ευχολόγια.



Στις 11 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο αγιασμός και τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχτούν παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, βρίσκονται ακόμη αντιμέτωποι με το αυτονόητο: πού θα στεγαστούν, πώς θα οργανωθούν οι χώροι και πώς θα μεταφερθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός;



Αυτό δεν είναι οργάνωση σχολικής χρονιάς.

Είναι διαχείριση κρίσης την τελευταία στιγμή.



Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα δύο συγκεκριμένα νηπιαγωγεία. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αφήνει τη δημόσια προσχολική αγωγή έρμαιο των ιδιωτών, με τις εξώσεις από μισθωμένα κτίρια να διαδέχονται η μία την άλλη και τον Δήμο να αναζητά εκ των υστέρων χώρους για να «χωρέσει» τα παιδιά.



Δεν δεχόμαστε τα δημόσια νηπιαγωγεία να αντιμετωπίζονται ως αποθήκες που μετακινούνται από κτίριο σε κτίριο. Δεν δεχόμαστε παιδιά προσχολικής ηλικίας να στοιβάζονται σε μικρές αίθουσες και εκπαιδευτικούς να καλούνται κάθε Σεπτέμβρη να κάνουν μάθημα σε συνθήκες προσωρινότητας και αβεβαιότητας.



Απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις.



Να εξασφαλιστούν άμεσα οι κατάλληλοι και ασφαλείς χώροι για το 4ο και το 50ό Νηπιαγωγείο.



Να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η μεταφορά του εξοπλισμού, με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της πρόσβασης στο 50ό Νηπιαγωγείο.

Να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε στις 11 Σεπτεμβρίου τα δύο σχολεία να μπορούν πραγματικά να υποδεχτούν τα παιδιά και όχι απλώς να πραγματοποιήσουν έναν τυπικό αγιασμό σε άδειες ή πρόχειρα διαμορφωμένες αίθουσες.



Και κυρίως, να σταματήσει επιτέλους η πολιτική των προσωρινών λύσεων, των καθησυχαστικών δηλώσεων και της τελευταίας στιγμής.



Η προσχολική αγωγή δεν είναι αριθμοί σε ένα excel. Είναι παιδιά, εκπαιδευτικοί και δικαίωμα σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιοπρεπές δημόσιο σχολείο.

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε κάθε περίπτωση υποβάθμισης των δημόσιων νηπιαγωγείων και να διεκδικούμε μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις.



Φτάνει πια με τα «θα». Τα παιδιά χρειάζονται σχολεία, όχι υποσχέσεις.

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