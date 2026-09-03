Βλάντιμιρ Πούτιν: Βλέπει «παράθυρο» ειρήνης στην Ουκρανία ενώ τα φονικά πλήγματα συνεχίζονται

Στην πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του, σήμερα Πέμπτη (3/9), ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο τόνισε πως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και της έκκλησης που απηύθυνε το Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο. Την ίδια ώρα στο πεδίο συνεχίζονται τα πλήγματα και από τις δύο πλευρές.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως συνεχίζονται οι επαφές με την Ουκρανία, ωστόσο όπως υπογράμμισε «είναι δύσκολο για μένα να πω αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό αυτές οι επαφές οδηγούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, δεδομένων των δηλώσεων που ακούσαμε πρόσφατα από την ανώτατη ηγεσία της Ουκρανίας».

«Αλλά, επαφές όντως υπάρχουν και συνεχίζονται σε διαρκή βάση — πάλι, κυρίως με διαύλους τις υπηρεσίες πληροφοριών», συμπλήρωσε.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.

«Στην τελική, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση — τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στη ρωσική Άπω Ανατολή. «Είμαστε ευγνώμονες σε οποιονδήποτε προσπαθεί να συμβάλει σε μια διευθέτηση. Υπάρχει μια ευκαιρία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει», προσέθεσε.

Απαντώντας σε μία ερώτηση κατά τη διάρκεια του φόρουμ ο Πούτιν δήλωσε πως οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και «φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη» είναι «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας» οι οποίες, είπε, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Μία από τις χώρες που είναι έτοιμη να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου είναι η Ινδία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Σουμπραμανιάμ Τζάι Σανκάρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο.

«Αν η Ινδία μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, με οποιονδήποτε τρόπο, είμαστε στη διάθεσή σας», δήλωσε ο Τζάι Σανκάρ στους δημοσιογράφους μιλώντας μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σίμπιχα.

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων κατέλαβαν σημαντική θέση στις συζητήσεις τους. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είπε στον Πούτιν τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει για το καλό της ανθρωπότητας και ότι το Νέο Δελχί θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Σιμπίχα δήλωσε από την πλευρά του: «Πιστεύω ότι τώρα έχουμε μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες, με την επιστροφή αυτής της ενεργού φάσης της πολιτικής και διπλωματικής δέσμευσης σε πολλές πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο».

Δεν είπε κάτι περισσότερο, λέγοντας στους δημοσιογράφους «παρακολουθείτε ειδήσεις». Ωστόσο ούτε ο Πούτιν ούτε ο Σιμπίχα παρέθεσαν ειδικούς λόγους για τους οποίους μπορεί να αναμένεται πρόοδος

Υπενθυμίζεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες αυτή την εβδομάδα ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) έχουν καταστήσει επικίνδυνους τους ρωσικούς ουρανούς, αν και είπε ότι η Ουκρανία θα θέσει στο στόχαστρο μόνο ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν θα απειλήσει πολιτικά αεροσκάφη.

Χθες Τετάρτη, η Ουκρανία κάλεσε την υπηρεσία αεροπλοΐας του ΟΗΕ να απαγορεύσει τις επιχειρήσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ουκρανία έχει αποκοπεί από τη διεθνή πολιτική αεροπορία γιατί ο δικός της εναέριος χώρος θεωρείται επικίνδυνος μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η γραμμή του μετώπου παραμένει εν πολλοίς σταθερή ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο. Και οι δύο πλευρές ενέτειναν τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ ο πόλεμος στη θάλασσα έχει κλιμακωθεί απότομα με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία συνεχίζει τις επαφές της με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Είμαστε υπέρ της αποκατάστασης πλήρους κλίμακας σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς — εξαρτάται [και] από την αμερικανική πλευρά. Όμως εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι, και παρατηρώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεσμευμένος σε μια τέτοια θετική, εποικοδομητική δέσμευση», υπογράμμισε.

Επαφές πραγματοποιούνται μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών και μέσω απεσταλμένων του Τραμπ, είπε. Ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με Ρώσους αρχικατασκόπους στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα αλλά καμία πλευρά δεν αποκάλυψε τι συζητήθηκε.

Πούτιν: Μπορούμε να διαχειριστούμε το δημοσιονομικό μας έλλειμμα



Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος, που αυξήθηκε κατά 40% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος φθάνοντας το 2,8% του ΑΕΠ, δεν αποτελεί «κρίσιμης σημασίας» κίνδυνο για τη ρωσική οικονομία, χαρακτηρίζοντάς το διαχειρίσιμο.

Το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία αυξάνεται για τη Ρωσία, με την οικονομία να επιβραδύνεται απότομα πέρυσι και την κυβέρνηση να αναγκάζεται να αυξήσει τους φόρους και τον δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι κρίσιμης σημασίας εδώ», είπε ο Πούτιν στο οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ.

Ο επίσημος στόχος για το έλλειμμα φέτος είναι να πέσει στο 1,6% του ΑΕΠ.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε οικονομικούς στόχους στη Ρωσία, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών που ανήκουν στους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και Ozon, έχουν προκαλέσει ελλείψεις, έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό και έχουν επιφέρει απώλειες σε μικρές επιχειρήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα συνεδριάσει στις 11 Σεπτεμβρίου για να επανεξετάσει το βασικό της επιτόκιο, που βρίσκεται τώρα στο 14%. Επιχειρήσεις πιέζουν την κεντρική τράπεζα να μειώσει το επιτόκιο κάτω από το 12%, το οποίο χρειάζεται όπως λένε για να υπάρξει και πάλι ανάπτυξη.

Το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και οι νέοι πληθωριστικοί κίνδυνοι είναι κύριοι παράγοντες στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Ρόιτερς αυτή την εβδομάδα είπαν ότι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο ώστε να αποτιμήσει τέτοιους κινδύνους.

Ο Πούτιν είπε πως είναι σημαντικό να μην ψυχρανθεί υπερβολικά η οικονομία αλλά πρόσθεσε πως η τρέχουσα νομισματική πολιτική δεν είναι αρκετά σφιχτή,

Αντικρούοντας ισχυρισμούς επιχειρήσεων ότι η πίστωση είναι εκτός ορίων, ο Πούτιν είπε πως η κυβέρνηση έχει αναπτύξει διάφορα δανειακά προγράμματα για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ακόμη και σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα



Στο μέτωπο του πολέμου για ακόμα ένα βράδυ συνεχίστηκαν οι εκατέρωθεν αεροπορικές επιθέσεις, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα ρωσικό σκάφος στην πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, Σότσι, αναφέροντας ότι το σκάφος αυτό υποστήριζε τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μόσχας.

Το σκάφος, το «Nefrit», υποστηρίζει εργασίες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, συντηρεί υπεράκτιες εγκαταστάσεις, μεταφέρει φορτία και προσωπικό, καθώς και εκτελεί υποβρύχια τεχνικά έργα, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων «Telegram».

Οι δραστηριότητές του συνιστούν «άμεση υποστήριξη της πολεμικής οικονομίας του εχθρού», πρόσθεσε.

Επίσης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone που χτύπησε ένα επιβατικό λεωφορείο στην περιοχή Μπελγκόροντ της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και ζημιές σε κτήριο κατοικιών 21 ορόφων νωρίς σήμερα το πρωί στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σέρχιι Λισάκ.

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν παιδιά, ανέφερε ο Λισάκ στην ανάρτησή του, που περιλάμβανε εικόνες ενός κτιρίου με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων του.

Επίσης, οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κατοικίες, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε 13 περιφέρειες, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Σερχίι Κορέτσκι.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι ορισμένοι καταναλωτές σε πέντε περιφέρειες είχαν μείνει χωρίς ρεύμα από το πρωί της Πέμπτης, χωρίς να διευκρινίσει την έκταση των διακοπών ρεύματος.

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ έκρηξη, εν μέσω συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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