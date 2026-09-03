Χιλή: Γιλέκα "υψηλής ραπτικής" σώζουν τους απειλούμενους πιγκουίνους (βίντεο)

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Μια πρωτοποριακή κτηνιατρική μέθοδος δίνει νέα ελπίδα επιβίωσης στους απειλούμενους πιγκουίνους Χούμπολτ στη Χιλή.

Ερευνητές της ΜΚΟ Conservación Humboldt, σε συνεργασία με την εταιρεία Kimba Vet, δημιούργησαν ειδικά γιλέκα ανάρρωσης για πτηνά που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από δίχτυα ψαρέματος ή προπέλες σκαφών.

Τα γιλέκα αυτά δεν προσφέρουν απλώς μηχανική προστασία. Είναι κατασκευασμένα από ένα καινοτόμο ύφασμα που ενσωματώνει σωματίδια χαλκού και ψευδαργύρου.

Ο χαλκός λειτουργεί ως ισχυρό ασπίδιο ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και παράσιτα, ενώ ο ψευδάργυρος επιταχύνει τη δημιουργία νέων κυττάρων και αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο επούλωσης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πατέντας είναι η προστασία των ίδιων των χειρουργικών επεμβάσεων. Λόγω της μεγάλης ευκασιμίας του λαιμού τους, οι πιγκουίνοι τείνουν να τσιμπάνε και να καταστρέφουν τα ράμματα στις πληγές τους.

Το γιλέκο τούς εμποδίζει να αυτοτραυματιστούν, επιτρέποντας μια ομαλή ανάρρωση.

Η τεχνολογία αυτή, που ξεκίνησε από τα κατοικίδια ζώα, προσαρμόστηκε με επιτυχία στην ιδιαίτερη ανατομία των θαλάσσιων πτηνών. Τα αποτελέσματα κρίνονται ήδη εξαιρετικά ενθαρρυντικά, αποτελώντας ένα κρίσιμο βήμα για τη διάσωση ενός είδους που βρίσκεται σε σταθερή μείωση λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας.

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