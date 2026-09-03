Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου: Στήριξη στο παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ και στις κινητοποιήσεις για την Υγεία

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Τη στήριξη της στο παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας και στο Δημόσιο εκφράζει, με ανακοίνωσή της, η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου



Στην ίδια ανακοίνωση τονίζονται οι ελλείψεις προσωπικού και οι συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, ενώ παράλληλα κατατίθενται αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις, προσλήψεις και ενίσχυση της δημόσιας Υγείας.

Η ανακοίνωση της ένωσης εργαζομένων:

"Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου στηρίζει το μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Υγεία και στο Δημόσιο.

Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο Βενιζέλειο δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι η ίδια πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, εντατικοποίηση της εργασίας και ολοένα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της Δημόσιας Υγείας.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να μένουμε θεατές.

ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ»

Στο νοσοκομείο μας παραμένουν πάνω από 500 κενές οργανικές θέσεις.

Οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να καλύψουν τεράστιες ανάγκες με λιγότερο προσωπικό, με συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα, με συσσωρευμένα χρωστούμενα ρεπό και άδειες και με διαρκή εντατικοποίηση της εργασίας.

Κλίνες ΜΕΘ, χειρουργικές αίθουσες και κρίσιμες υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο επίπεδο που απαιτούν οι ανάγκες του πληθυσμού, επειδή δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, οι τραυματιοφορείς, το Παραϊατρικό, η Τεχνική και η Διοικητική Υπηρεσία, αλλά και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό που δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες ενός μεγάλου νοσοκομείου.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εργαζόμενοι και ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι και με σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές, που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις και όχι διαρκείς αναβολές.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση μιλά για «αναβάθμιση» και «εκσυγχρονισμό» του ΕΣΥ.

Εμείς, όμως, ζούμε την πραγματικότητα.

Και η πραγματικότητα δεν αλλάζει με επικοινωνιακούς τίτλους.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥΣ

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζουν με μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.

Η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού έχει στερήσει σημαντικό εισόδημα από τους εργαζόμενους, την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνεται και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Οι αυξήσεις στους μισθούς δεν είναι «παροχή». Είναι ανάγκη, δικαίωμα και στοιχειώδης όρος αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Την ίδια στιγμή, αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συνεχίζεται η ανακύκλωση συμβασιούχων, οι μετακινήσεις εργαζομένων και οι προσωρινές λύσεις που απλώς μεταφέρουν το πρόβλημα από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Όμως ένα σύστημα Υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στην υπερεργασία και την εξάντληση των εργαζομένων του.

Δεν μπορείς να χτίσεις ισχυρό ΕΣΥ πάνω στην εξουθένωση των ανθρώπων του.

Γι’ αυτό η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι οργανωμένος, μαζικός και αποφασιστικός αγώνας.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Δεν αποδεχόμαστε ένα ΕΣΥ που θα λειτουργεί με τη λογική του «κόστους – οφέλους».

Δεν αποδεχόμαστε νοσοκομεία με κλειστές κλίνες επειδή δεν υπάρχει προσωπικό.

Δεν αποδεχόμαστε χειρουργικές αίθουσες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω ελλείψεων.

Δεν αποδεχόμαστε εργαζόμενους εξουθενωμένους και ασθενείς που αναγκάζονται να βάζουν όλο και περισσότερο το χέρι στην τσέπη.

Δεν αποδεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, την επέκταση των εργολαβικών σχέσεων και τη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε επιχειρηματικές μονάδες.

Η Υγεία δεν είναι προϊόν. Δεν είναι επένδυση. Δεν είναι πεδίο κερδοφορίας.

Η Υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα.

Και ως τέτοιο πρέπει να παρέχεται καθολικά, ποιοτικά, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σε κάθε άνθρωπο που τη χρειάζεται.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων και της ΑΔΕΔΥ και διεκδικεί:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να ανακτηθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Πλήρη στελέχωση του ΕΣΥ και άμεση επαναλειτουργία όλων των κλειστών κλινών και χειρουργικών αιθουσών.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη Δημόσια Υγεία.

Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ και ουσιαστική αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Κατάργηση του παγώματος της διετίας 2016–2017.

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, στους εργολάβους και στις ΣΔΙΤ.

Ασφαλείς, σύγχρονες και αξιοπρεπείς υποδομές για εργαζόμενους και ασθενείς.

Καμία υποχώρηση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ

Η ΔΕΘ δεν είναι μια ακόμη εθιμοτυπική κινητοποίηση.

Είναι μια μεγάλη συνάντηση εργαζομένων, συνταξιούχων, νέων, υγειονομικών και όλων όσοι αρνούνται να θεωρήσουν τη σημερινή κατάσταση «κανονικότητα».

Από το Βενιζέλειο στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και αγώνα στους συναδέλφους που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Η φωνή μας ενώνεται με τη φωνή των εργαζομένων σε όλη τη χώρα.

Γιατί απέναντι στην υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, στην ακρίβεια, στους χαμηλούς μισθούς, στην εντατικοποίηση και στις ιδιωτικοποιήσεις, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.

Υπάρχει η συλλογική διεκδίκηση.

Υπάρχει η οργάνωση στους χώρους δουλειάς.

Υπάρχει η μαζική συμμετοχή και ο αγώνας.

Και αυτόν τον δρόμο επιλέγουμε.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΕΘ!

ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΥ

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!"

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