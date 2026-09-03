Σοκ: Κρατούσαν 4 παιδιά σε φορτηγό -Τα κακοποιούσαν σεξουαλικά για 6 χρόνια

Τέσσερα παιδιά φέρεται να κρατούνταν επί έξι ολόκληρα χρόνια κλειδωμένα στην καμπίνα ύπνου ενός φορτηγού στη Φλόριντα, όπου υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, ξυλοδαρμούς και σοβαρή παραμέληση.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν την υπόθεση την Τρίτη, περιγράφοντας το φορτηγό ως ένα «κινούμενο μπουντρούμι». Τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια, ηλικίας τότε από πέντε έως εννέα ετών, δεν πήγαιναν σχολείο και σχεδόν ποτέ δεν τους επιτρεπόταν να βγουν από το όχημα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Κατηγορούμενοι είναι η 51χρονη Κίσα Μονίκ Επς, από την Ατλάντα, και o 37χρονος Τάμρα Μάρσον Στιούαρτ, από το Τζάκσονβιλ. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ούτμαϊερ, οι δυο τους φέρεται να κακοποιούσαν σεξουαλικά και να παραμελούσαν τα παιδιά, ενώ το φορτηγό έκανε συνεχώς διαδρομές μεταξύ Ατλάντα και Μαϊάμι.

«Τα στοιχεία καθιστούν σαφές ότι τα κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Στιούαρτ», δήλωσε ο Ούτμαϊερ σε συνέντευξη Τύπου στο Κίσιμι. Όπως ανέφερε, τα αγόρια φέρεται να έβλεπαν την κακοποίηση και, όταν διαμαρτύρονταν στον Στιούαρτ υφίσταντο και τα ίδια σωματική κακοποίηση και τραυματισμούς.







Παράλληλα, τα παιδιά φέρεται να ήταν υποσιτισμένα, να μην τρέφονταν τακτικά και να μην είχαν στοιχειώδη φροντίδα καθαριότητας. «Δεν τα τάιζαν συχνά, δεν τα καθάριζαν, δεν τους έκαναν μπάνιο», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας. Οι ενήλικες σταματούσαν κατά διαστήματα σε σταθμούς φορτηγών για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα ή να κάνουν ντους, όμως, σύμφωνα με τις Αρχές, άφηναν τα παιδιά κλειδωμένα μέσα στην καμπίνα.

«Το φορτηγό γινόταν ένα κινούμενο μπουντρούμι», είπε χαρακτηριστικά ο Ούτμαϊερ, εξηγώντας ότι οι δύο τους βρίσκονταν σχεδόν συνεχώς στον δρόμο, διασχίζοντας τη Φλόριντα.

Οι συνέπειες για τα παιδιά ήταν σοβαρές. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, σήμερα αντιμετωπίζουν «σοβαρές αναπηρίες και προβλήματα υγείας» που αποδίδονται στην κακοποίηση και την πολυετή παραμέληση.

Μάλιστα, είχε γίνει γνωστό ότι ένα από τα παιδιά παρουσίαζε «αφύσικο βάδισμα», το οποίο οι ερευνητές απέδωσαν στον παρατεταμένο εγκλεισμό του στην καμπίνα.

Τα παιδιά δεν λάμβαναν ούτε ιατρική ούτε οδοντιατρική φροντίδα, ακόμη και όταν υπήρχαν επείγουσες ανάγκες. Σε συνέντευξή του στις Αρχές, ένα από τα παιδιά θυμήθηκε μια φορά που είχε υποστεί σοβαρό έγκαυμα από μαγειρεμένα ζυμαρικά. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, κανείς από τους δύο δεν το μετέφερε για ιατρική περίθαλψη, με αποτέλεσμα να μείνει μόνιμη ουλή.

«Η υπόθεση αυτή είναι μία από τις πιο φρικτές, αν όχι η πιο φρικτή, που έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσει ποτέ η ομάδα μου», δήλωσε ο Ούτμαϊερ. Όσον αφορά την κατάσταση των παιδιών μετά τη σύλληψη των δύο γυναικών, είπε ότι είναι πλέον ασφαλή, αλλά έχουν μπροστά τους έναν μακρύ δρόμο αποκατάστασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δηλώνει αθώος

Ιταλία: Σκότωσαν την 5χρονη ΑμεΑ κόρη τους και αυτοκτόνησαν – Το σημείωμα που άφησαν