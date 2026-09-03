Τουρκία: Ερευνα για «εξύβριση του προέδρου» κατά του Αχμέτ Νταβούτογλου

Ερευνα για «εξύβριση του προέδρου» διενεργεί η εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία δηλώνει ότι ξεκίνησε έρευνα σχετική με δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα και θωρείται ότι περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του προέδρου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Ισχυρός υπουργός Εξωτερικών (2009-2014), όταν ο σημερινός πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ασκούσε χρέη πρωθυπουργού, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε της πρώτης κυβέρνησης Ερντογάν μετά την εκλογή του ως προέδρου το 2014.

Πιστός και αφοσιωμένος πολιτικός σύμμαχος, ο Αχμέτ Νταβούτογλου ηγήθηκε για ένα διάστημα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο είχε συνιδρύσει με τον Ερντογάν, πριν θεωρηθεί από τον τούρκο πρόεδρο εν δυνάμει ανταγωνιστής και απομακρυνθεί από την πρωθυπουργία το 2016.

Ο Νταβούτογλου πέρασε στην αντιπολίτευση και το 2019 ίδρυσε το δικό του κόμμα απορρίπτοντας την «προσωπολατρεία» και ζητώντας σεβασμό του κράτους δικαίου, σε έναν φανερό υπαινιγμό κατά του προέδρου Ερντογάν που κατηγορείται για αυταρχική διακυβέρνηση.

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου διέλυσε το κόμμα του τον περασμένο μήνα και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική ζωή. Πολλές δεκάδες χιλιάδες δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, πολιτικοί έχουν διωχθεί τα τελευταία χρόνια για «εξύβριση του προέδρου», ορισμένες φορές λόγω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που τοποθετούνται πολλά χρόνια πριν.

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