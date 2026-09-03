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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στις Γούβες: Στον 71χρονο αγνοούμενο σέρφερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

σέρφερ
clock 20:41 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τον πιο οδυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 71χρονου σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή από την Αμμουδάρα Γαζίου ως τη νήσο Ντία. Η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα στα ανοιχτά των Γουβών ανήκει τελικά στον άτυχο ηάνδρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του, η οποία ήλπιζε μέχρι την τελευταία στιγμή σε ένα θαύμα.

Η αναγνώριση μέσω των προσωπικών του αντικειμένων

Η σορός του 71χρονου αναγνωρίστηκε από δύο προσωπικά αντικείμενα που έφερε επάνω του: Ένα χαρακτηριστικό περιδέραιο και το έξυπνο ρολόι (smartwatch) που φορούσε όταν ξεκίνησε για τη μοιραία βόλτα του με τη σανίδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο έμπειρος, σύμφωνα με πληροφορίες, ερασιτέχνης σέρφερ είχε πάει στη θάλασσα για να απολαύσει το αγαπημένο του άθλημα. Οι ισχυροί άνεμοι και τα έντονα θαλάσσια ρεύματα που επικρατούσαν στην περιοχή φαίνεται πως τον παρέσυραν, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή του στην ακτή. Παρά την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών και εθελοντών, ο εντοπισμός του ζωντανού δεν κατέστη δυνατός εγκαίρως.

Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική έρευνα

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Οι αρχές αναμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του και θα προσδιορίσει αν ο άτυχος άνδρας πνίγηκε ή αν υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό.

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