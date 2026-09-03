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Μελέτη: «Εχω χάσει τη δουλειά μου ενώ ήμουν έγκυος, και είχα σύμβαση εργασίας και συμβόλαιο»

μελέτη
clock 21:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δυναμικά ξεκίνησε η τρίτη χρονιά της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) να εγκρίνει σήμερα, με 41 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές, την νομοθετική έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πηγαίνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του και να φοβάται, να εξουθενώνεται ή να αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή. Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα», δήλωσε 

«Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα δυσάρεστο, τοξικό ή ακόμα και κακοποιητικό περιβάλλον. Κάπως έτσι η εργασία μας γίνεται θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός», πρόσθεσε.

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram)

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