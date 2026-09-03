Γρεβενά: Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

Τραγωδία σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όπου μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και την καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γεωργικό μηχάνημα ήταν φορτωμένο με ξύλα όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ανετράπη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από το βάρος του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της. Η 55χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

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