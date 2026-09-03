Δήμος Ηρακλείου: Δωρεάν μαθήματα γλυπτικής για αρχάριους και ΑμεΑ

Με μια νέα δράση, τα δωρεάν μαθήματα γλυπτικής για αρχάριους και ΑμεΑ από το εργαστήριο MΕΡΒΑ ΑΡΤ, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Δια… Δήμου Μάθηση» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου δημιουργώντας νέες ευκαιρίες μάθησης, δημιουργικής έκφρασης και συμμετοχής για όλους τους πολίτες.

Τα δωρεάν μαθήματα γλυπτικής για αρχάριους που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με τον πηλό και για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το εργαστήριο MΕΡΒΑ ΑΡΤ, έχουν κεντρικό σύνθημα «Μαθαίνουμε, Συμμετέχουμε, Δημιουργούμε, Εξελισσόμαστε ΜΑΖΙ!». Η δράση έχει στόχο την ανάδειξη αναδείξει ότι η γνώση, η δημιουργία και ο πολιτισμός είναι δικαίωμα όλων, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Μέσα από την επαφή με τον πηλό, το χρώμα και την τέχνη της γλυπτικής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν ελεύθερα, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, χαράς και αποδοχής. Τα σεμινάρια αποτελούν ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού να διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας παράλληλα την κοινωνική αλληλεπίδραση και ενισχύοντας την έννοια της συμπερίληψης.

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Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη δήλωσε για το πρόγραμμα: «Με ιδιαίτερη χαρά εντάσσουμε στον νέο κύκλο του «Δια… Δήμου Μάθηση» μια τόσο ξεχωριστή και ουσιαστική δράση, όπως τα δωρεάν μαθήματα γλυπτικής για αρχάριους αλλά και για άτομα με αναπηρία. Στόχος μας στην Αντιδημαρχία Εθελοντισμού είναι το πρόγραμμα να αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο μάθησης, δημιουργίας και κοινωνικής συμμετοχής, στον οποίο όλοι και όλες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Η τέχνη δεν γνωρίζει αποκλεισμούς. Μπορεί να ενώνει, να εμπνέει και να δίνει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να επικοινωνήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Θέλουμε το «Δια… Δήμου Μάθηση» να είναι ακριβώς αυτό: ένας χώρος όπου μαθαίνουμε, συμμετέχουμε, δημιουργούμε και εξελισσόμαστε ΜΑΖΙ. Και σε αυτό το ταξίδι θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί, χωρίς κανέναν αποκλεισμό».

Πληροφορίες δράσης

· Έναρξη: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

· Ημέρα: Κάθε Παρασκευή

· Ώρες για ΑμεΑ: 17:30 – 19:00

· Ώρες για αρχάριους: 19:30 – 21:00

· Συμμετοχή: Δωρεάν

· Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

· Σε συνεργασία με: MERVA ART

· Υπεύθυνη προγράμματος: Γωγώ Αγριμάνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6988389376.

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