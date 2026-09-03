Ραγίζει καρδιές η οικογένεια της 32χρονης που δολοφονήθηκε στην Times Square

Μόλις πέντε μήνες είχαν περάσει από τη γέννηση της κόρης της όταν η ζωή της Έριν Πιατσέντι κόπηκε βίαια στην Times Square. Η 32χρονη αντιπρόεδρος της Bank of America έχασε τη ζωή της σε μια τυχαία επίθεση με μαχαίρι στην καρδιά της Νέας Υόρκης, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και το μωρό τους.

Για τους ανθρώπους που τη γνώριζαν, ωστόσο, η Πιατσέντι ήταν πολύ περισσότερα από το θύμα μιας δολοφονικής επίθεσης. Η οικογένειά της επιλέγει τώρα να στρέψει το ενδιαφέρον στα χρόνια που έζησε, στους ανθρώπους που αγάπησε και κυρίως στη μητρότητα, την οποία είχε αποκτήσει μόλις λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της.

«Η ζωή της Έριν δεν καθορίστηκε από τις συνθήκες του θανάτου της, αλλά από τον τρόπο που έζησε», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Pamela Cisneros, 49, the killer in the heart of Times Square, was also shot dead.







She randomly and unprovoked killed Erin Piacenti, 32, a VP of Bank of America. pic.twitter.com/DB9qrAJqHe — mail l. silver (@silver14300) September 2, 2026

Οι συγγενείς της κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που είχε ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με την οικογένεια και τους φίλους του, είχε διακριθεί επαγγελματικά και μετέδιδε τη ζωντάνια και τη ζεστασιά του στους γύρω του.





Κεντρική θέση στη ζωή της είχε πλέον η μόλις πέντε μηνών κόρη της, Μάντισον.

«Το να γίνει μητέρα ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής της και η Μάντισον της έδωσε τη μεγαλύτερη δυνατή χαρά», αναφέρεται στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για το μέλλον της μικρής κόρης της.

Από τη Νομική στην κοινή τους ζωή



Η σχέση της Έριν με τον Φρανκ Πιατσέντι είχε ξεκινήσει από τα φοιτητικά τους χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ και στη συνέχεια ακολούθησαν επαγγελματικές διαδρομές στον νομικό και επιχειρηματικό χώρο.





Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 10 Αυγούστου 2024 και είχε αρχίσει να δημιουργεί τη δική του οικογένεια. Έναν χρόνο πριν από τον θάνατο της 32χρονης είχαν αποκτήσει το πρώτο τους σπίτι στο Τσέστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μία σύγχρονη κατοικία με τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια.

Πρόσφατα είχαν γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους και είχαν επιστρέψει από οικογενειακό ταξίδι, έχοντας πλέον στο επίκεντρο των σχεδίων τους την ανατροφή της Μάντισον.

«Ετοιμάζονταν να χτίσουν μια ζωή μαζί με τη νέα τους κόρη. Αυτή η ζωή άλλαξε αδιανόητα μέσα σε μια στιγμή», ανέφερε η οικογένεια.

Η προσπάθεια για το μέλλον της Μάντισον



Μετά τον θάνατο της Έριν, οι συγγενείς της στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πέντε μηνών κόρη της και στις ανάγκες που θα έχει μεγαλώνοντας χωρίς τη μητέρα της.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, μέσω της οποίας όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά για το μέλλον του παιδιού και παράλληλα να τιμήσουν τη μνήμη της 32χρονης.

«Η Έριν ήταν μια στοργική μητέρα, μια αφοσιωμένη σύντροφος και ένας άνθρωπος που έδινε αγάπη σε κάθε πτυχή της ζωής της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η πορεία της στην Bank of America



Η Πιατσέντι εργαζόταν επί περίπου 18 μήνες στην Bank of America, έχοντας τη θέση της αντιπροέδρου στην ομάδα business selection and conflicts.

Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της μίλησαν μετά τον θάνατό της για μία ιδιαίτερα ικανή και αγαπητή επαγγελματία. Από την πλευρά της, η Bank of America εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια μιας «πολύτιμης συνεργάτιδας και φίλης».

Στο Τσέστερ, όπου η ίδια και ο σύζυγός της είχαν επιλέξει να εγκατασταθούν, η είδηση του θανάτου της προκάλεσε επίσης έντονη συγκίνηση. Το ζευγάρι βρισκόταν ακόμη στην αρχή της νέας οικογενειακής ζωής του, έχοντας μόλις αποκτήσει παιδί και αγοράσει το πρώτο του σπίτι.

Πώς σημειώθηκε η φονική επίθεση



Η Έριν Πιατσέντι βρέθηκε τυχαία στο στόχαστρο της 49χρονης Πάμελα Σισνέρος στην Times Square. Σύμφωνα με τις αρχές, η Σισνέρος, μητέρα τριών παιδιών από το Κουίνς, αντιμετώπιζε επί χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας.





Από την ίδια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ο 68χρονος Τακ Καμ, πατέρας από το Ρόουντ Άιλαντ.

Η επίθεση ολοκληρώθηκε με την επέμβαση αστυνομικών της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη έπεσε νεκρή από τα πυρά τους όταν, σύμφωνα με τις αρχές, κινήθηκε εναντίον τους έχοντας από ένα μαχαίρι σε κάθε χέρι.





Ο θάνατος της Πιατσέντι έκοψε απότομα μια ζωή που βρισκόταν σε περίοδο μεγάλων αλλαγών. Στα 32 της είχε ήδη εξελιχθεί επαγγελματικά, είχε δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και είχε αποκτήσει μόλις λίγους μήνες νωρίτερα το πρώτο της παιδί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Νύχτα τρόμου για 38χρονη - Τι κατήγγειλε στην αστυνομία

Ηράκλειο: Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου - Στην Εντατική ένας άνδρας