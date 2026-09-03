Τιμολόγια ρεύματος: Κυμαινόμενο ή σταθερό; Τα σημεία-κλειδιά πριν την επιλογή

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ρεύματος και αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τις επόμενες ανατιμήσεις.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 21% τον Αύγουστο είχε ήδη αντίκτυπο στους λογαριασμούς, οδηγώντας σε αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια. Η μέση χρέωση διαμορφώθηκε στα 20,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των νοικοκυριών για το ενεργειακό κόστος.

Σταθερό τιμολόγιο ρεύματος στα 11,5 λεπτά από τη ΔΕΗ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ προχωρά σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμπορική κίνηση, προσφέροντας μπλε σταθερό τιμολόγιο διάρκειας 12 μηνών με χρέωση μόλις 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει πάγιο 3,5 ευρώ τον μήνα, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλό για τα δεδομένα της αγοράς.

Η επιλογή ενός σταθερού τιμολογίου δίνει στους καταναλωτές μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, καθώς η χρέωση της ενέργειας παραμένει σταθερή για τη διάρκεια του συμβολαίου, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Τι σημαίνει η κίνηση για τους καταναλωτές

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της μέσης χρέωσης των πράσινων τιμολογίων και της προσφοράς του συγκεκριμένου μπλε τιμολογίου δημιουργεί νέα δεδομένα για όσους εξετάζουν αλλαγή προγράμματος. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν όχι μόνο την τιμή ανά κιλοβατώρα, αλλά και το μηνιαίο πάγιο, τη διάρκεια του συμβολαίου, τυχόν ρήτρες πρόωρης αποχώρησης και τις προϋποθέσεις της κάθε προσφοράς. Η επιλογή σταθερού τιμολογίου μπορεί να λειτουργήσει ως “ασπίδα” απέναντι σε νέες αυξήσεις, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αποτελεί αυτομάτως την καλύτερη λύση για κάθε νοικοκυριό.

Ο ενεργειακός αναλυτής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και ανέλυσε τα δεδομένα.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας – Σεπτέμβριος

Αύξηση χονδρικής τον Αύγουστο: 21%

Πράσινα: 14,8 έως 29,7 λεπτά/kWh -> Μέση χρέωση: 20,7 λεπτά /kWh (από 19,3 λεπτά /kWh τον Αύγουστο) +7%

Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο τιμολογίου;

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια είναι συνήθως πιο συμφέροντα για μικρές καταναλώσεις.

Τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια είναι συνήθως πιο συμφέροντα για μεσαίες και υψηλές καταναλώσεις.

Τι πρέπει να προσέχουμε πριν επιλέξουμε ένα τιμολόγιο;

Την τιμή της κιλοβατώρας: Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει και αν μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο της κατανάλωσης.

Τα πάγια: Ποιο είναι το μηνιαίο σταθερό κόστος του προγράμματος.

Τα πέναλτι πρόωρης αποχώρησης: Αν υπάρχει χρέωση σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου πριν από τη λήξη του.

Τις εκπτώσεις συνέπειας: Ποιο είναι το ποσοστό της έκπτωσης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να το δικαιούται ο καταναλωτής.

Την πάγια εντολή πληρωμής: Αν απαιτείται η ενεργοποίησή της ως προϋπόθεση για την παροχή κάποιας έκπτωσης ή προνομίου.

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