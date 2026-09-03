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GOSSIP - LIFESTYLE

O Jean Paul Gaultier αποθεώνει τη Μύκονο

gaultier
clock 22:00 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Jean Paul Gaultier κάνει διακοπές στη Μύκονο και ο γνωστός σχεδιαστής εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στο νησί των Ανέμων

«Αγαπώ τη Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και γι’ αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mykonoslivetv.

Ο 74χρονος θρύλος της μόδας, που έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για την Ελλάδα, μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τη χώρα όσο και για την ελληνική κουζίνα.

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