Νίκος Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας

«Το Ξεκίνημα της Νίκης έγινε εδώ. Και να είστε βέβαιοι: με καθημερινό αγώνα, με πίστη στις δυνάμεις μας, αυτό το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο, ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μιας πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη» τόνισε στην αρχή της συναισθηματικά φορτισμένης ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου και την Κρήτη, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 3η Σεπτέμβρη.

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Ευχαριστώντας τους συγκεντρωμένους οπαδούς και φίλους του ΠΑΣΟΚ απ΄ όλη τη Κρήτη που δημιούργησαν ατμόσφαιρα προεκλογικής συγκέντρωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι η Κρήτη, η γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου και των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων αγκάλιασε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή του 1981.

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Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα που αφορά, όπως είπε, άμεσα τη χώρα μας και που θα απαντηθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές:«Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων; Ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας; Γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία. Δεν αντέχει άλλη μια θητεία Νέας Δημοκρατίας, όπου τα κέρδη των λίγων θα ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός θα τελειώνει στις 20 του μήνα», απάντησε. «Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή τη στασιμότητα.

Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών...τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Γιατί εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε.

Και θέλουμε και μπορούμε. Ερχόμαστε με πρόγραμμα. Με σχέδιο. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τις εφαρμόσουν. Και πάνω απ' όλα: με πολιτική αυτονομία», τόνισε .

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Συμπλήρωσε εμφατικά πώς όταν λέμε «Τώρα ΠΑΣΟΚ,» δεν είναι ένα σύνθημα, αλλά συγκεκριμένες αλλαγές στη ζωή συγκεκριμένων ανθρώπων.«Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει και ένα άλλο κράτος», επισήμανε αναλύοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ .

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«Εμείς δεν μιλάμε για μια αφηρημένη πολιτική αλλαγή. Είναι το πρόγραμμά μας. Γιατί η αγανάκτηση από μόνη της δεν λύνει προβλήματα. Και οι καλές προθέσεις δεν αρκούν όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων.

Και υπάρχει κάτι ακόμη. Ίσως το σημαντικότερο. Η πολιτική αλλαγή με τον ΠΑΣΟΚ έχει Ήθος. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

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«Για εμάς η Δικαιοσύνη δεν είναι μηχανισμός που θα ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Οι θεσμοί δεν είναι εμπόδια στην εκτελεστική εξουσία. Είναι όρια στην αυθαιρεσία της. «Να είναι σίγουροι οι σημερινοί κυβερνώντες, ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ελέγξουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ της εποχής των απευθείας αναθέσεων και των προσχηματικών διαγωνιστικών διαδικασιών»,πρόσθεσε σχετικά με τους θεσμούς.

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Οξεία ήταν η κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος, είπε πως υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα-Καμένου, αλλά οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης, με απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές, κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων με ημετέρους, πελατειακές διαδρομές και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη με καταστρατήγηση του Συντάγματος.

«Κυβερνάτε τόσα χρόνια. Αναλάβετε επιτέλους μια φορά την ευθύνη. Γιατί βαθύ κράτος είναι ακριβώς η αντίληψη ότι η εξουσία δεν λογοδοτεί. Και απέναντι σε αυτό, εμείς προτείνουμε ένα κράτος λογοδοσίας, αξιοκρατίας, ένα κράτος διαφάνειας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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Στρέφοντας τα βέλη του πρός τη ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε πώς πρόκειται για κόμμα προσωποπαγές, κόμμα παρέας, με προνομιακές σχέσεις εξουσίας με την εγχώρια ολιγαρχία. «Έχουμε και την επιστροφή εκείνων που εμφανίστηκαν κάποτε ως «αντισυστημικοί σωτήρες. Αλλά αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελαν εξαρχής ήταν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα εξουσίας, χωρίς κανένα σεβασμό στους θεσμούς αλλά και στις δυσκολίες που βίωνε ο ελληνικός λαός. Με μια αντίληψη που βάφτιζε τον τυχοδιωκτισμό «ρήξη» και την ανευθυνότητα «αντισυστημισμό». Που συγκυβέρνησαν με τον Καμμένο. Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι δήθεν άλλαξαν. Το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία», συμπλήρωσε, ενώ σχολίασε εκτενώς τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη.

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«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε νέους Μεσσίες. Κριθήκατε κύριοι, χρησιμοποιήσατε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του ελληνικού λαού για να κερδίσετε την εξουσία εξαπατώντας τον. Και τώρα ζητάτε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Όχι, ο λαός μας δεν σας χρωστά άλλη ευκαιρία! Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Και θα πάει μπροστά. Με τη Δημοκρατική παράταξη. Μια παράταξη με αξιοπιστία και σχέδιο. Με πολιτική αυτονομία, που μπορεί να συγκρουστεί με κατεστημένα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας ζητώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης υπό τις επευφημίες των συγκεντρωμένων.

Στα εθνικά θέματα , ειδικότερα ο κ. Ανδρουλάκης ήταν αιχμηρός λέγοντας πώς δεν χωρούν ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια.

«Για χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάς μιλούσε για δήθεν «ήρεμα νερά». Και σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Εξακολουθεί να αμφισβητεί δικαιώματα των νησιών μας. Εξακολουθεί να μιλά για διχοτόμηση της Κύπρου. Το βλέπουμε με τη μονομερή ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα. Αν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια, αν λέει ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων, τότε γιατί δεν ζήτησε ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία όπως έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν απαίτησε μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση; Δεν γίνεται να ζητάμε από την Ευρώπη αλληλεγγύη μόνο στα λόγια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει μέρος της αποτροπής. Γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι διαχείριση εντυπώσεων. Και τα «ήρεμα νερά» δεν μπορούν να μετατρέπονται σε άλλοθι για τη δημιουργία τετελεσμένων.

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Για το ΠΑΣΟΚ κάθε πρόκληση πρέπει να έχει καθαρή απάντηση ότι οι συνθήκες καλής γειτονίας βασίζονται πρωτίστως στον σεβασμό των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκλεισε την ομιλία του μνημονεύοντας ονομαστικά όλους τους αρχηγούς του κόμματος από το 1974 και κατέληξε με πρόσκληση πρός τους προοδευτικούς πολίτες : «Να αποδείξουμε ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι: Δύναμη προοπτικής. Δύναμη αλλαγής. Δύναμη νίκης. Δεν νοσταλγούμε την Αλλαγή. Προετοιμάζουμε την επόμενη. Μια Αλλαγή με Πρόσωπο, με Ανθρωπιά και Ήθος. Μια Αλλαγή που θα κάνει την ανασφάλεια προοπτική. Την ατιμωρησία δικαιοσύνη. Το δίκαιο του ισχυρού κράτος δικαίου. Τη στασιμότητα πρόοδο. Την ανάπτυξη καλύτερη ζωή. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε. Για αυτήν την Ελλάδα θα αγωνιστούμε. Ενώνουμε δυνάμεις. Αλλάζουμε πολιτικές. Κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί. Πάμε δυνατά. Ξεκίνημα Νίκης - Ξεκίνημα Πολιτικής Αλλαγής».

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Στο τέλος της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη πραγματοποιήθηκε δρώμενο με drone στον ουρανό του Ηρακλείου, όπου σχηματίστηκε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ και άλλα μηνύματα για την 3η Σεπτέμβρη.

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Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

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