Χερσόνησος: Αεροδρόμιο, Γούρνες, ΑΕΚΚ και νέα έργα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου

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Με μια γεμάτη ατζέντα και αρκετά ζητήματα με ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΕΚΚ στις Γούρνες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν σημαντικές υποθέσεις που συνδέονται με τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, αλλά και ζητήματα της καθημερινότητας των δημοτών. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι εξελίξεις για τα Λατομεία Γουρνών και τη λειτουργία μονάδας ΑΕΚΚ, οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, η πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, καθώς και θέματα δημοτικής περιουσίας.

Τρεις περιβαλλοντικές μελέτες με ιδιαίτερο βάρος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εξέταση τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η πρώτη αφορά την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι, ένα έργο που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ολόκληρης της Κρήτης.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η ιδιωτική πολεοδόμηση στη θέση «Αράπη Κεφάλι», καθώς και το επενδυτικό σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε τις σχετικές εισηγήσεις, τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής και τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών, με το περιβαλλοντικό και χωροταξικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων να αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαδικασία.

Τι γίνεται με τα Λατομεία Γουρνών και τη μονάδα ΑΕΚΚ

Στην ενημέρωση του Δημάρχου προς το Σώμα περιλαμβάνονταν και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το αίτημα των Λατομείων Γουρνών για τη λειτουργία μονάδας ΑΕΚΚ.

Πρόκειται για ζήτημα που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, καθώς η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις συνδέεται άμεσα τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με τη λειτουργία των λατομικών εγκαταστάσεων.

Η υπόθεση παραμένει στο προσκήνιο και αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τον Δήμο καθώς εξελίσσονται οι σχετικές διαδικασίες.

«Ασπίδα» για τη δημοτική περιουσία

Σημαντική χαρακτηρίζεται και η απόφαση για τη βεβαίωση κυριότητας επί ακινήτων που στερούνται τίτλων, μέσω της διαδικασίας της έκτακτης χρησικτησίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στον Δήμο τη δυνατότητα να προχωρήσει στις απαιτούμενες δηλώσεις και ενστάσεις και αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την κατοχύρωση και προστασία της δημοτικής περιουσίας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το 2026, με στόχο την ομαλή χρηματοδότηση και υλοποίηση των δράσεων και των έργων του Δήμου.

Νέο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων στις Γούρνες

Μία από τις αποφάσεις που ξεχωρίζουν για το κοινωνικό της αποτύπωμα αφορά τη δημιουργία νέου Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το αίτημα της εταιρείας «Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε.» για την εκπόνηση και δωρεά των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του καταφυγίου.

Εφόσον η διαδικασία προχωρήσει, ο Δήμος θα αποκτήσει μια ακόμη σημαντική υποδομή για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την εφαρμογή της πολιτικής προστασίας και φροντίδας τους.

Ενισχύονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Στο επίπεδο των δημοτικών υπηρεσιών, εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για τη δημιουργία νέων μόνιμων οργανικών θέσεων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση των δομών με το απαραίτητο προσωπικό και στην καλύτερη ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών του Δήμου.

«Πράσινο φως» στα γήπεδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Σημαντικές ήταν και οι αποφάσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γηπέδων ποδοσφαίρου προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου (ΕΠΣΗ), προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των αδειών διεξαγωγής αγώνων για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027.

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