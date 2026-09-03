Χερσόνησος: Προχωρά η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης με χρηματοδότηση 7,17 εκατομμύρια ευρώ

Εξασφαλίστηκε η συνέχιση χρηματοδότησης ύψους 7.169.425,42 € για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου, μετά την ένταξη της πράξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα με την υπ’αρ. 2880.1/60897/1-9-2026 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, εντάχθηκε το σύνολο των δράσεων του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΟΠΣ 5229746, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωσή του.

Από το σύνολο της χρηματοδότησης των 7.169.425,42 €, το ποσό των 5.019.025,47 ευρώ διατίθεται για τα κατασκευαστικά έργα ανάπλασης, υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (Δ20), ενώ τα ποσά των 1.229.000 € και 921.400 € προορίζονται για την αρχαιολογική διερεύνηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου, υπό την εποπτεία της Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και της Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών, οι εργασίες θα επανεκκινήσουν αρχές Οκτωβρίου, αμέσως μετά την ύφεση της τουριστικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και της τουριστικής δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν αφορούν στην επαναχάραξη του πεζόδρομου, στη δημιουργία λειτουργικών ζωνών στάσης και κυκλοφορίας, στην τοποθέτηση νέου οδοφωτισμού και αστικού εξοπλισμού στην ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, στην ενίσχυση της φύτευσης και διαμόρφωση προσβάσεων ΑμεΑ. Το έργο έρχεται να παραδώσει ένα νέο, σύγχρονο παραλιακό μέτωπο, με χώρους περιπάτου και αναψυχής, αναβαθμισμένη λειτουργικότητα για τις επιχειρήσεις και ενισχυμένη επιχειρησιακή δυνατότητα του λιμένα, προσθέτοντας ουσιαστική αξία στην τοπική οικονομία και στον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.

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Παράλληλα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Χερσονήσου προχωρούν στην ωρίμανση του επόμενου μεγάλου λιμενικού έργου, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο που αφορά στην κατασκευή νέου προσήνεμου μόλου, στην επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου κατά δέκα στρέμματα και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων λιμενικών έργων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και αναμένεται να αποδώσει έναν σύγχρονο και πολυχρηστικό λιμένα με περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού και υψηλών προδιαγραφών λιμενικές εγκαταστάσεις. Στην παρούσα φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των λιμενικών έργων και το στάδιο των προμελετών, ενώ ταυτόχρονα με την εκπόνηση των οριστικών μελετών και τη διαδικασίας ωρίμανσης που βρίσκεται εν εξελίξει, συντάσσεται ο διοικητικός φάκελος του Λιμενικού Ταμείου που θα υποβληθεί στο Υπουργείο, με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

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«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική δικαίωση για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προχωρούμε όλα τα μεγάλα έργα, δηλαδή με οργάνωση, δομή και προσήλωση στο στόχο» αναφέρει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:

«Παρά τις δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις, επιμείναμε σε όλες τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της παραλιακής ζώνης. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, κ. Μανώλη Κουτουλάκη, καθώς και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου για την εποικοδομητική συνεργασία και τη διαρκή υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης, την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, και το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συστηματική δουλειά και τη συμβολή τους στην ωρίμανση και προώθηση του έργου. Άλλα και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: όσοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο, ας μην τον εμποδίζουν. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται με αγάπη για τον Δήμο και με στόχο να παραδώσει έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν την ανάπτυξη της περιοχής».

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