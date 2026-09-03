Νέο άλμα στο πετρέλαιο που «βλέπει» τα 100 δολάρια, στα 97 έφτασε το Brent

Η νευρικότητα κυριαρχεί στην αγορά του πετρελαίου, με τις τιμές να επιστρέφουν σε άνοδο μετά την «διόρθωση» που σημειώθηκε νωρίτερα στον απόηχο μια επιτυχημένης επιχείρησης στη Μέση Ανατολή, για μεταφορά 18 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ με στρατιωτική κάλυψη από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται σε άνοδο καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, αν και υποχώρησε περίπου στα 95 δολάρια ανά βαρέλι, επιστρέφει προς τα 97 δολάρια στις συναλλαγές της Πέμπτης (3.9.2026) μετά από ένα τριήμερο ράλι.

Στο ίδιο μοτίβο το αμερικανικού τύπου αργό διαπραγματεύεται στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν θα είναι βραχύβιες, παρά το γεγονός ότι ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν προετοιμασμένες για περαιτέρω επιθέσεις, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Πορθμό του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τη στρατηγική πλωτή οδό αυτή την εβδομάδα, μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει με drones και πυραύλους που στοχεύουν αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι παρά τις νέες εχθροπραξίες, οι αποστολές αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με εκτιμώμενο μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Επίσης, στις ΗΠΑ, επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση τους από τα τέλη Ιουλίου

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