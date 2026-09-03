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ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ποντίκια μετέτρεψαν την αποβάθρα σε ρινγκ!

λονδίνο, ποντίκια
clock 22:25 | 03/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο κατέγραψαν επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο μικρά ποντίκια μετέτρεψαν την αποβάθρα σε… ρινγκ, προσφέροντας άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Τα τρωκτικά καταγράφονται σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media, να καταδιώκουν το ένα το άλλο στην αποβάθρα του σταθμού Oxford Circus.

Στη συνέχεια, σηκώθηκαν στα πίσω τους πόδια και ξεκίνησαν να παλεύουν σαν επαγγελματίες πυγμάχοι, ή σαν καγκουρό.



Σύμφωνα με το υλικό που αναρτήθηκε στο Instagram, τα μαχητικά ποντίκια φαίνονται να παλεύουν και να ανταλλάσσουν «γροθιές» και χτυπήματα, πριν τελικά απομακρυνθούν τρέχοντας.

Η Σόνια Μάνσφιλντ, που κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε στο Storyful: «Ζέστανε την καρδιά μας το να τα βλέπουμε να παίζουν/παλεύουν μεταξύ τους. Εγώ και ο φίλος μου ο Άαρον δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 126.000 likes μέχρι την Πέμπτη.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sonia Mansfield (@sonia.mansfield_)

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