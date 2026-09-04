Το Ηράκλειο στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε απόψε στα Δύο Αοράκια

Το Ηράκλειο φοράει τα… μπασκετικά του, καθώς από σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί το 6ο Crete International Basketball Tournament, ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά προετοιμασίας της Ευρώπης.

Στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού θα βρεθούν τέσσερις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague: ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.



Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς το τουρνουά αποτελεί μία από τις πρώτες δυνατές αγωνιστικές δοκιμασίες ενόψει της νέας σεζόν. Για τον Ολυμπιακό, μάλιστα, είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία να παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό ο νέος του αγωνιστικός σχεδιασμός.

Ολυμπιακός – Φενέρ στο μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας



Το πρόγραμμα ανοίγει στις 18:30, με την Αρμάνι Μιλάνο να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 21:00, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, σε ένα ζευγάρι που παραπέμπει σε αγώνα κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου.



Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κρήτη έχοντας κατακτήσει την προηγούμενη σεζόν τρία σημαντικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων και την EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την άφιξή τους στο Ηράκλειο, με τον κόσμο να δείχνει από νωρίς τον ενθουσιασμό του.



Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει φέρει μαζί του στην Κρήτη και τα τρία τρόπαια της περασμένης σεζόν, τα οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν από κοντά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο.



Η Κρήτη γίνεται σημείο συνάντησης των μεγάλων



Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον Ολυμπιακό. Η παρουσία της πρωταθλήτριας Ιταλίας Αρμάνι Μιλάνο, της Φενέρμπαχτσε και του Ερυθρού Αστέρα δίνει στο τουρνουά διεθνή χαρακτήρα και μετατρέπει για τρεις ημέρες το Ηράκλειο σε σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε το τουρνουά ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τεσσάρων ομάδων EuroLeague το κατατάσσει μεταξύ των καλύτερων διοργανώσεων αυτού του είδους στην Ευρώπη.

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με τον μικρό τελικό στις 18:00 και τον μεγάλο τελικό στις 20:30.

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