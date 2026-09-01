Σοκ: Σκότωσε τον ξάδελφό του μετά από καβγά για το… ποιος έφτιαξε τις πιο καυτερές enchiladas

Ένας οικογενειακός καβγάς για το ποιος είχε μαγειρέψει τις πιο καυτερές enchiladas κατέληξε σε τραγωδία στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, με έναν 22χρονο να κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 25χρονο ξάδελφό του.

Ο Έρβιν Χοακίν Γκουτιέρες κατηγορείται για τη δολοφονία του Ναθάνιελ Καβάζος, έπειτα από οικογενειακή συγκέντρωση το βράδυ της 27ης Αυγούστου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα και μαρτυρίες, οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει αλκοόλ και μαγείρευαν μαζί με συγγενείς enchiladas με πράσινη πιπεριά τσίλι.

Ο 22χρονος συνελήφθη στις 29 Αυγούστου και παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία.







Ο καβγάς για τις enchiladas που ξέφυγε από κάθε έλεγχο



Μάρτυρας, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ξάδελφος τόσο του κατηγορούμενου όσο και του θύματος, φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι η ένταση άρχισε όταν οι δύο άνδρες διαφώνησαν για το ποιος είχε φτιάξει τις πιο καυτερές enchiladas.

Ο Γκουτιέρες είχε ταξιδέψει από το Ρόσγουελ στο Αλμπουκέρκι προκειμένου να μαγειρέψει μαζί με την οικογένειά του, σύμφωνα με το KOB4, που επικαλείται δικαστικά έγγραφα.

Η λεκτική αντιπαράθεση φέρεται στη συνέχεια να μετατράπηκε σε άγρια πάλη.

Σύμφωνα με μαρτυρία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Γκουτιέρες φέρεται να φώναξε «Είμαστε οικογένεια! Είμαστε οικογένεια! Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό;», προτού πυροβολήσει τον ξάδελφό του στην πλάτη τρεις έως τέσσερις φορές, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να απομακρυνθεί.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου τριών μέτρων ο ένας από τον άλλο.

«Είναι πραγματικά νεκρός;»



Ο 22χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ. Ο Καβάζος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.







Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γκουτιέρες επικοινώνησε μέσω Snapchat με συγγενείς του και ρώτησε: «Είναι πραγματικά νεκρός;»

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ο 25χρονος τον είχε απειλήσει πρώτος, γράφοντας: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, αλλά δεν ήθελα να με σκοτώσει εκείνος».

Αγρυπνία στη μνήμη του 25χρονου



Στη μνήμη του Ναθάνιελ Καβάζος πραγματοποιήθηκε αγρυπνία στο συγκρότημα διαμερισμάτων Copper Hills, στο βορειοανατολικό Αλμπουκέρκι, όπου ο 25χρονος ζούσε και εργαζόταν.

Γείτονές του τον περιέγραψαν ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό και πρόθυμο να βοηθήσει άνθρωπο. Μία κάτοικος δήλωσε ότι είναι «πολύ θλιβερό ένας τόσο καλός άνθρωπος να χάνεται εξαιτίας της βίας», ενώ άλλος γείτονας ανέφερε ότι ο Καβάζος βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, ακόμη και κατοίκους με αναπηρία στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η οικογένειά του, η οποία παρέστη στην αγρυπνία, δεν θέλησε ακόμη να μιλήσει μπροστά στις κάμερες. Οι συγγενείς του, ωστόσο, θέλουν ο 25χρονος να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων ως ένας άνθρωπος που γελούσε πολύ και αγαπούσε να κάνει τους άλλους να χαμογελούν.

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