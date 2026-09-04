Εργασία μέχρι τα γεράματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Η σύνταξη υποτίθεται ότι σηματοδοτεί το τέλος του εργασιακού βίου. Για ολοένα και περισσότερους όμως στην Ελλάδα, σημαίνει απλώς την έναρξη μιας νέας πραγματικότητας: της συνέχισης της εργασίας για τη συμπλήρωση του εισοδήματος. Χιλιάδες άνθρωποι που έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης εξακολουθούν να εργάζονται, καθώς το ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες τους.

Τα διαθέσιμα στοιχεία από την ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ δείχνουν ότι περίπου 255.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει ότι εργάζονται. Από αυτούς, περίπου 122.000 δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, 67.548 είναι μισθωτοί και 59.262 ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

Ο αριθμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συνδυαστεί με το ύψος των συντάξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» για τον Ιούνιο του 2026, η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 866,40 ευρώ μεικτά, ενώ η μέση επικουρική έφτασε περίπου τα 196 ευρώ.

Χαμηλές συντάξεις

Η οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους των συνταξιούχων είναι δύσκολη. Τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές κύριες συντάξεις γήρατος δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ μεικτά. Τον Μάιο, συγκεκριμένα, 1,365 εκατ. συνταξιούχοι (54% του συνόλου) λάμβαναν έως 1.000 ευρώ.

Ακόμη χαμηλότερα, περίπου 672.000 συνταξιούχοι βρίσκονται στην κατηγορία έως 600 ευρώ μεικτά, ενώ περίπου 399.000 λαμβάνουν έως 500 ευρώ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση έχει πάψει να αποτελεί εξαίρεση. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, καταργήθηκε η περικοπή 30% της σύνταξης λόγω εργασίας και ο συνταξιούχος μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του, καταβάλλοντας ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ. Η αλλαγή αυτή έκανε σαφώς ευκολότερη την παραμονή στην αγορά εργασίας.

Όμως πίσω από τους αριθμούς υπάρχει και μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Σε μια χώρα όπου η μέση κύρια σύνταξη κινείται κάτω από τα 900 ευρώ και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνταξιούχων λαμβάνει ακόμη χαμηλότερα ποσά, η επιστροφή στη δουλειά λειτουργεί ως αναγκαίο συμπλήρωμα εισοδήματος.

Πηγή: sofokleousin.gr

Διαβάστε επίσης:

Θεοδωρικάκος για επιδότηση στο ντίζελ: Ανοικτό να παραταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο

Ακίνητα: «Άλμα» στις δωρεές και γονικές παροχές, «φρένο» στις αγοραπωλησίες