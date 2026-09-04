ΔΕΘ: Σε «πυρετό» η Θεσσαλονίκη σήμερα – Κινητοποιήσεις ενόψει των εγκαινίων

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την παρουσία υπουργών στην πόλη και την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και με τους εργαζόμενους να οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορειών στη Θεσσαλονίκη. Στις 8:30 το πρωί, οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στο πλαίσιο του καθιερωμένου «Καραβανιού της Σωτηρίας» για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Στις 11:00 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το απόγευμα, στις 18:00, τα Σώματα Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία.

Οι αυριανές κινητοποιήσεις

Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις αναμένονται αύριο, ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ. Από τις 15:00 και μετά, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολα προσβάσιμο, καθώς προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Στις 17:00, αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αγροτικά μηχανήματα, σε συμβολικό αριθμό. Στο ίδιο σημείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Την ίδια ώρα, η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, ακολουθούμενη από πορεία με κατεύθυνση τη ΧΑΝΘ.

Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη ΧΑΝΘ.

Οι πορείες αναμένεται να καταλήξουν στην περιοχή της ΧΑΝΘ, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο, όπως συνηθίζεται, ενδέχεται να έχει μια πιο χαλαρή συνάντηση με δημοσιογράφους στο κέντρο της πόλης.

Αύριο, στις 10:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ.

Το βράδυ θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στα εγκαίνια της Έκθεσης, ενώ την Κυριακή αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με την ακριβή ώρα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί.

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου θα κλείσει και το τριήμερο της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ.

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