Στέγαση εκπαιδευτικών και απινιδωτές στα σχολεία: επιστολή Καραμαλάκη προς τον Δήμο Ηρακλείου

Επιστολή για δύο ζητήματα της νέας σχολικής χρονιάς απέστειλε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελής Ρυακιωτάκης.

Η στέγαση των εκπαιδευτικών

Η επιστολή σημειώνει ότι η εξεύρεση κατοικίας έχει εξελιχθεί σε ουσιαστικό εμπόδιο. Οδηγεί πολλές φορές ακόμα και στη μη αποδοχή διορισμού από εκπαιδευτικούς , ενώ κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να μεταφραστεί σε κενά στις σχολικές μονάδες.



Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», κ. Γιώργος Μακράκης, περιγράφει την κατάσταση. Αναφέρει εκπαιδευτικούς που φιλοξενούνται σε σπίτια φίλων ή διανυκτερεύουν στα αυτοκίνητά τους.



Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Αντώνης Περισυνάκης, δηλώνει ότι εξετάζεται η αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων ως κοινωνικών κατοικιών. Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη μας» στηρίζει ανεπιφύλακτα την τοποθέτηση και ζητεί μέγεθος, αρμόδια υπηρεσία, κόστος και χρονοδιάγραμμα.

Οι απινιδωτές στα σχολεία

Το δεύτερο σκέλος αφορά την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών. Με τη διακήρυξη 03/2026 του Υπουργείου Παιδείας προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για 6.479 ημιαυτόματους απινιδωτές, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε περίπου 10.000 σχολικές μονάδες.



Από τις συσκευές αυτές, οι 485 αντιστοιχούν συνολικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Τίθεται συνεπώς το ερώτημα ποια σχολεία του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνονται και ποια μένουν εκτός.



Τα υπόλοιπα ερωτήματα αφορούν την υπηρεσία που θα παρακολουθεί κάθε συσκευή και τη δαπάνη συντήρησης, όταν δεν την καλύπτει η εγγύηση. Αφορούν επίσης την πρόσβαση στον εξοπλισμό κατά τις απογευματινές χρήσεις των σχολικών κτιρίων.



Ζητείται η εισαγωγή και των δύο θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόσκληση των εκπαιδευτικών φορέων και έγγραφη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων . Η παράταξη δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε τεκμηριωμένη εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε,



Α. Η στέγη των εκπαιδευτικών



Κάθε Σεπτέμβριο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών φθάνει στον Δήμο μας για να υπηρετήσει στα σχολεία. Η εξεύρεση κατοικίας έχει εξελιχθεί σε ουσιαστικό εμπόδιο, που οδηγεί πολλές φορές ακόμα και στη μη αποδοχή διορισμού από τους εκπαιδευτικούς. Οι τοποθετήσεις ολοκληρώνονται εντός των επόμενων μηνών. Κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να μεταφραστεί σε κενά στις σχολικές μονάδες.



Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», κ. Γιώργος Μακράκης, περιγράφει την κατάσταση. Αριθμός εκπαιδευτικών φιλοξενούνται σε σπίτια φίλων ή διανυκτερεύουν ακόμα και στα αυτοκίνητά τους.



Στο ίδιο δημοσίευμα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Αντώνης Περισυνάκης, δηλώνει ότι η Δημοτική Αρχή εξετάζει την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων ως κοινωνικών κατοικιών. Η τοποθέτηση είναι σωστή και έγκαιρη. Τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, θεωρώντας ότι το ζήτημα δεν ανήκει σε καμία «πλευρά» του Σώματος.



Επειδή η πρόθεση χρειάζεται μέθοδο και χρονοδιάγραμμα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:



Πόσοι περίπου εκπαιδευτικοί εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα που εξετάζεται; Υπάρχει καταγραφή αιτημάτων στέγασης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης;



Έχει συγκροτηθεί επιτροπή ή ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό; Ποια είναι η σύνθεσή της και πότε συνεδρίασε;



Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν; Ζητούμε τον κατάλογο με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την κατάσταση κάθε κτιρίου.



Έχει εκτιμηθεί το κόστος διαμόρφωσης ανά κτίριο και έχει αναζητηθεί πηγή χρηματοδότησης; Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2027;



Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πότε θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες κατοικίες;



Β. Οι απινιδωτές στα σχολεία



Με την ίδια λογική της έγκαιρης προετοιμασίας θέτουμε και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο αφορά άμεσα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.



Με τη διακήρυξη 03/2026 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκηρύχθηκε ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 6.479 ημιαυτόματων απινιδωτών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε περίπου 10.000 σχολικές μονάδες.



Από τις συσκευές αυτές, οι 485 αντιστοιχούν συνολικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Επομένως, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε εγκαίρως ποια σχολεία του Δήμου Ηρακλείου περιλαμβάνονται και ποια μένουν εκτός.



Χρειάζεται επίσης να αποσαφηνιστεί ο τρόπος διαχείρισης του εξοπλισμού. Δηλαδή ποιος θα επιβαρύνεται με την αντικατάσταση αναλωσίμων μετά από χρήση ή λήξη και ποιος θα έχει τη διαρκή διοικητική ευθύνη παρακολούθησης κάθε συσκευής.



Παρακαλούμε, συνεπώς, να μας ενημερώσετε:



Έχει λάβει ο Δήμος τον επίσημο πίνακα των σχολικών του μονάδων που θα εξοπλιστούν με απινιδωτή; Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για τα δημοτικά σχολικά κτίρια που ενδεχομένως μένουν εκτός του προγράμματος;



Ποια δημοτική υπηρεσία θα αναλάβει την καταγραφή και την παρακολούθηση των απινιδωτών;



Ποιος θα καλύπτει τη δαπάνη συντήρησης, εφόσον αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση του αναδόχου; Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον δημοτικό προϋπολογισμό;



Ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει ο Δήμος για την ασφαλή και άμεση πρόσβαση στους απινιδωτές, όταν τα σχολικά κτίρια παραχωρούνται για απογευματινές αθλητικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες; Ποιος θα είναι υπεύθυνος κατά τις ώρες αυτές;



Ζητούμε να εισαχθούν και τα δύο θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρόσκληση των εκπαιδευτικών φορέων και έγγραφη απάντησή σας επί των τιθέμενων ερωτημάτων.



Δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι θα στηρίξουμε κάθε τεκμηριωμένη εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.



Η στέγη του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά το σχολείο. Αντίστοιχα, η εγκατάσταση ενός απινιδωτή σώζει ζωές.

Μιχάλης Καραμαλάκης



Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης



«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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