«Δεν θυμάμαι πού την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα», λέει η 68χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Θολές απαντήσεις και επίκληση στα... προσωπικά δεδομένα επικαλείται η 68χρονη που φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της, επιτείνοντας το θρίλερ που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στον Μαραθώνα.

Μιλώντας στο protothema.gr το πρωί της Παρασκευής και ενώ ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η σορός της μητέρας της παρά τις εκτεταμένες έρευνες στο οικόπεδο, η 68χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι.. δεν θυμάται που έθαψε τη σορό. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αιτία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία» είπε αρχικά η γυναίκα.

Στην ερώτηση, δε, γιατί δεν της έκανε κηδεία, η 68χρονη απάντησε «είναι προσωπικά θέματα αυτά...»

Παρά τις απαντήσεις που δεν δίνονται από την 68χρονη για την υπόθεση που ξεκίνησε να αποκαλύπτεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες όταν υπήρξε καταγγελία από την εγγονή της ηλικιωμένης ότι έχει να δει τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια, ο άλλος εγγονός της γυναίκας που έχει εξαφανιστεί εμφανίζεται σίγουρός ότι «έχει κάνει παρανομία η μητέρα μου αλλά ούτε σε εμένα δεν λέει τι έχει κάνει».

«Μου είπε ότι την έχει τακτοποιήσει»

Μιλώντας νωρίτερα στο protothema.gr, ο εγγονός της αγνοούμενης ηλικιωμένης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έλειπε από το σπίτι και ήταν μαζί με τον πατέρα του στην επαρχία, έλεγε ότι η μητέρα του δεν του αποκάλυψε ποτέ τις μακάβριες πράξεις που έκανε μετά το θάνατο της γιαγιάς του. Όπως είπε, την τελευταία φορά που είδε την ηλικιωμένη εκείνη ήταν ζωντανή και έκτοτε η 68χρονη για να τον καθησυχάσει του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμιξη. Η μητέρα μου, τώρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια εκεί. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα γενικά. Μου έλεγε ότι το έχει τακτοποιήσει, ότι την είχε τακτοποιήσει. Τελικά είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί η γιαγιά. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους. Και η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και δεν μπορεί» λέει ο εγγονός της 90χρονης.

«Πάντως μου έλεγε αυτό για τη γιαγιά, ότι την είχε τακτοποιήσει και λοιπά. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε 'μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα και εγώ έμεινα εκεί. Βλεπόμασταν με τη μητέρα μου αλλά όχι συνέχεια γιατί εγώ έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου για δουλειές» καταλήγει ο εγγονός της ηλικιωμένης.

Η καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα

Το «κουβάρι» αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις Αρχές ότι έχει να δει τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Όπως είπε, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, ζούσε μαζί με την 68χρονη κόρη της και τον εγγονό της σε ένα σπίτι, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στον Μαραθώνα.

Μετά την καταγγελία της άλλης εγγονής οι Αστυνομικοί αναζήτησαν το όνομα της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του e-ΕΦΚΑ αλλά διαπίστωσαν πως δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνα.

Χθες το πρωί, συνεργεία όργωσαν όλο τον κήπο του σπιτιού, στον Μαραθώνα, χωρίς, όμως, να βρουν τη σορό της 90χρονης. Τελικά, η 68χρονη ομολόγησε ότι όταν η μητέρα της πέθανε πριν από περίπου δέκα χρόνια την έθαψε στην αυλή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της. Αν και υπέδειξε το σημείο όπου είναι θαμμένη η ηλικιωμένη οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτα και οι έρευνες συνεχίζονται ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας.

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