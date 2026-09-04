Πρωτοετείς φοιτητές: Τελευταία ημέρα για την ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμα

Oι εγγραφές επιτυχόντων στα πανεπιστήμια βρίσκεται σήμερα στο προσκήνιο, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τους νέους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα προσωπικά τους στοιχεία.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, απαιτείται η συμπλήρωση των ίδιων στοιχείων που είχαν δηλωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο, όπως ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός τηλεφώνου, το email και τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου.



Για ειδικές κατηγορίες επιτυχόντων, όπως οι εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις ή οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά και ενέργειες. Αντίστοιχες διαδικασίες αφορούν και όσους είχαν προηγούμενη εγγραφή σε άλλη σχολή ή συμμετείχαν με το 10% στο μηχανογραφικό.

Οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να ζητήσουν διαγραφή από την προηγούμενη σχολή, ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στη νέα τους σχολή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την ολοκλήρωση ή την τροποποίηση των αιτήσεων εγγραφής. Όσοι εντοπίσουν λάθη, μπορούν να ανακαλέσουν και να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους μέχρι το τέλος της ημέρας.

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