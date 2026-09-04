Κρήτη: Κάθε χρόνο και ακριβότερη η στέγη - "Φωτιά" τα ενοίκια

Ανοδικά κινούνται και το 2026 τα ενοίκια στην Κρήτη, με το Ρέθυμνο να βρίσκεται στις ακριβότερες περιοχές της περιφέρειας, στα 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Χανιά η μέση τιμή φτάνει τα 10 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 8,5 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά κατοικίας, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή και τα διαθέσιμα ακίνητα περιορισμένα. Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον για κατοικίες καλής ποιότητας, ενώ η τουριστική ανάπτυξη και οι αυξημένες ανάγκες στέγασης επηρεάζουν τις τιμές σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα στοιχεία της REMAX Ελλάς δείχνουν μέση αύξηση των ενοικίων κατά περίπου 3,8% σε σχέση με πέρυσι.

Η Αττική καταγράφει άνοδο 4,3%, η υπόλοιπη Ελλάδα 4%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αύξηση είναι 3%.Στις ακριβότερες περιοχές της χώρας ξεχωρίζουν το Κολωνάκι, η Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη, με 14 ευρώ το τετραγωνικό.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, στα Πετράλωνα και στη Θέρμη, ενώ η Πάρος ήταν η μοναδική περιοχή όπου καταγράφηκε υποχώρηση των ενοικίων.

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