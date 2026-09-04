Σταύρος Φλώρος: Ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια από την Acun Media

Μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor, o Σταύρος Φλώρος στρέφεται πλέον νομικά κατά της παραγωγής Acun Media, διεκδικώντας αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Την είδηση φέρνει στο φως το TMZ, το οποίο, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα που έχει εξασφαλίσει, αναφέρει ότι ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή κατά των παραγωγών του ριάλιτι επιβιώσης μετά το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο.

Το αμερικανικό μέσο συνοδεύει μάλιστα το δημοσίευμά του με εκτενές φωτογραφικό υλικό ιδιαίτερα σκληρών εικόνων από τον τραυματισμό του νεαρού παίκτη και όσα ακολούθησαν

⚠️ "Survivor Greece" injured contestant Stavros Floros sues for $100 million over losing leg while filming.







See more: https://t.co/gv5FBARfYL pic.twitter.com/Xcj3dcqg4G — TMZ (@TMZ) September 3, 2026

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