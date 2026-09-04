Μπλόκο στην AI: Καθηγητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση

Πρωτοφανές «μπλόκο» επιβάλλει καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πατρών στους φοιτητές του ενόψει της εξεταστικής περιόδου, καθώς ορίζει ότι όσοι προσέρχονται στις εξετάσεις φορώντας γυαλιά θα πρέπει να επιδεικνύουν ιατρική βεβαίωση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέα δεδομένα για τους διδάσκοντες, με την εποχή που κυριαρχούσε το παραδοσιακό «σκονάκι» να δίνει τη θέση της σε πιο εξελιγμένες μεθόδους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το ζήτημα ήρθε στην επικαιρότητα μετά από μήνυμα καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών προς τους φοιτητές του, ενόψει της εξέτασης της 17ης Σεπτεμβρίου. Ο καθηγητής προαναγγέλλει συγκεκριμένα μέτρα, ζητώντας από τους εξεταζομένους να γράψουν μόνο με μολύβι, ενώ παράλληλα θέτει τον όρο της ιατρικής βεβαίωσης για τα γυαλιά οράσεως.

Μάλιστα, εξηγεί ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου οι εξετάσεις να μη μετατραπούν σε «πανηγύρι ΤΝ» και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση όσοι έχουν προετοιμαστεί και κοπιάσει για το μάθημα. Στο στόχαστρο, εκτός από τα ειδικά γυαλιά, έχουν μπει οι «ψείρες» αυτιού, αλλά και κάθε είδους ηλεκτρονική ευρεσιτεχνία.

Το μήνυμα του καθηγητή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο διεθνή προβληματισμό για τη χρήση του ΑΙ στην εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ανοίξει διάλογο για τις προκλήσεις της ΑΙ στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχει δημιουργήσει έναν «Οδικό Χάρτη» για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με ενημέρωση των νεοδιορίστων και προληπτικές δειγματοληψίες προφορικής εξέτασης.

Ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στην εφημερίδα, υπενθυμίζει ότι «πάντα υπήρχε αντιγραφή», σημειώνοντας ωστόσο ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να εντοπίζονται ύποπτα γραπτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή», επισημαίνει, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους φοιτητές: «Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα. Αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή».

Έτσι, η εξεταστική του Σεπτεμβρίου αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση, καθώς δοκιμάζονται οι αντοχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων απέναντι στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.

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