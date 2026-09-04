Το φορτηγό κόλλησε στις γραμμές και το διέλυσε διερχόμενο τρένο (βίντεο)

Με το διαλυμένο φορτηγό του «πλήρωσε» ένας 42χρονος οδηγός στην Πολωνία την παραβίαση της σήμανσης σε σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Γκντανσκ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο Βόσνιος οδηγός του φορτηγού αγνόησε τους σηματοδότες που προειδοποιούσαν ότι θα κατέβαιναν οι μπάρες καθώς αναμενόταν διελεύση τρένου.

Αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ήταν το φορτηγό να κολλήσει στις γραμμές και να εγκλωβιστεί από τις μπάρες που κατέβηκαν. Στα πλάνα φαίνεται ο οδηγός να προσπαθεί να κάνει μανούβρες μπρος και πίσω προκειμένου να απομακρύνει το όχημα, κάτι που, όμως, δεν κατάφερε.

Έτσι δευτερόλεπτα αργότερα το τρένο που έφτασε με μεγάλη ταχύτητα διεμβόλισε το φορτηγό διαλύοντάς το.

«Άλλος ένας οδηγός νταλίκας που πήρε το δίπλωμά του για ένα κομμάτι ψωμί αγνόησε τη σήμανση που προειδοποιούσε για την προσέγγιση τρένου και πανικοβλήθηκε, σταματώντας μπροστά από τη μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την ακραία ανευθυνότητα σε αυτή την περίπτωση» σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της Πολωνίας Πιότρ Μαλέπσακ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές από τη σύγκρουση του τρένου με το φορτηγό τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός του οχήματος όσο και επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Η σύγκρουση προκάλεσε, επίσης μεγάλες καθυστερήσεις στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Ττσέβ με το Γκντανσκ, η οποία εξυπηρετεί βασικούς άξονες στην Πολωνία.

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