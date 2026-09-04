Φρίκη στο Μαραθώνα: Η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού, σε νάιλον

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η μητέρα της με τον αδελφό της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με το protothema.gr, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.

«Δεν θυμάμαι πού την έβαλα, είναι προσωπικά θέματα»

Θολές απαντήσεις και επίκληση στα... προσωπικά δεδομένα επικαλείται η 68χρονη που φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της, επιτείνοντας το θρίλερ που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στον Μαραθώνα.

Μιλώντας στο protothema.gr το πρωί της Παρασκευής, η 68χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι.. δεν θυμάται που έθαψε τη σορό. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αιτία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία» είπε αρχικά η γυναίκα.

Στην ερώτηση, δε, γιατί δεν της έκανε κηδεία, η 68χρονη απάντησε «είναι προσωπικά θέματα αυτά...».

Παρά τις απαντήσεις που δεν δίνονται από την 68χρονη για την υπόθεση που ξεκίνησε να αποκαλύπτεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες όταν υπήρξε καταγγελία από την εγγονή της ηλικιωμένης ότι έχει να δει τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια, ο άλλος εγγονός της γυναίκας που έχει εξαφανιστεί εμφανίζεται σίγουρός ότι «έχει κάνει παρανομία η μητέρα μου αλλά ούτε σε εμένα δεν λέει τι έχει κάνει».

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