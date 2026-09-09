Φρόιντ: Γιατί κάποιοι άνθρωποι μας φαίνονται γνώριμοι από την πρώτη στιγμή -«Δεν επιλέγουμε ο ένας τον άλλον τυχαία»

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Έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον για πρώτη φορά και, σχεδόν αμέσως, ένιωσες ότι τον ξέρεις ήδη; Μια περίεργη αίσθηση οικειότητας, σαν να υπάρχει μεταξύ σας μια σύνδεση που δεν εξηγείται εύκολα από τη λογική.

Κάποιες φορές μιλάμε για μοίρα, άλλες για σύμπτωση ή απλώς για «χημεία». Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική προσέγγιση, οι άνθρωποι που μας ελκύουν έντονα μπορεί να συνδέονται με βαθύτερα και συχνά ασυνείδητα κομμάτια του εαυτού μας.

Το σημερινό απόφθεγμα του θρυλικού ψυχαναλυτή Σίγκμουντ Φρόιντ κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ότι οι ανθρώπινες σχέσεις που μας αγγίζουν βαθιά δεν προκύπτουν πάντοτε τυχαία, αλλά μπορεί να συνδέονται με τον εσωτερικό μας κόσμο και τις εμπειρίες που έχουμε ήδη κουβαλήσει.

Το πλαίσιο του αποφθέγματος

Το συγκεκριμένο απόφθεγμα αποδίδεται ευρέως στον Σίγκμουντ Φρόιντ και περιλαμβάνεται στο βιβλίο The Letters of Sigmund Freud, μια επιμελημένη συλλογή της προσωπικής αλληλογραφίας του που καλύπτει αρκετές δεκαετίες.

Η συλλογή προσφέρει μια σπάνια ματιά στις προσωπικές σκέψεις, τις σχέσεις και την εξέλιξη των κλινικών θεωριών του ιδρυτή της ψυχανάλυσης.

Σε επιστολές προς στενούς συνεργάτες, μέλη της οικογένειάς του και φίλους, ο Φρόιντ αναλογιζόταν σε βάθος τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συναισθηματική προσκόλληση και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι επιστολές του δείχνουν πώς οι πρώιμες ψυχολογικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις στην ενήλικη ζωή, υποδηλώνοντας ότι οι επιλογές μας στον έρωτα, τη φιλία και τη συντροφικότητα επηρεάζονται διαρκώς από τις λεπτές και κρυφές διεργασίες του εσωτερικού μας κόσμου.

Το βαθύτερο νόημα

Στον πυρήνα του, το απόφθεγμα του Φρόιντ υποδηλώνει ότι η άμεση συναισθηματική οικειότητα έχει τις ρίζες της στην ψυχολογική μας ιστορία και όχι στην τυχαία συγκυρία.

Το μυαλό μας διατηρεί θαμμένες αναμνήσεις, μοτίβα πρώιμης συναισθηματικής προσκόλλησης και ανείπωτες συναισθηματικές ανάγκες. Έτσι εξηγείται γιατί ορισμένοι άνθρωποι μας φαίνονται αμέσως οικείοι: αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά, συναισθήματα ή άλυτες εμπειρίες που υπάρχουν ήδη μέσα μας.

Δεν συναντάμε, επομένως, τους συντρόφους ή τους φίλους μας αποκλειστικά από τύχη. Αντίθετα, τείνουμε να έλκουμε ανθρώπους που ταιριάζουν σε ένα ήδη διαμορφωμένο συναισθηματικό πρότυπο, αναζητώντας σχέσεις που μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε, να κατανοήσουμε ή ακόμη και να θεραπεύσουμε εμπειρίες του παρελθόντος.

Γιατί το απόφθεγμα παραμένει επίκαιρο

Στον σύγχρονο κόσμο των γνωριμιών, όπου κυριαρχούν οι επιφανειακές επιλογές, τα γρήγορα «swipes» και οι σχέσεις που συχνά μοιάζουν συναλλακτικές, πολλοί αναρωτιούνται γιατί καταλήγουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα στις σχέσεις τους.

Αρκετοί διαπιστώνουν ότι έλκονται ανεξήγητα από παρόμοιους τύπους ανθρώπων, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί νιώθουν αυτή την άμεση «σπίθα» με συγκεκριμένα άτομα.

Το απόφθεγμα του Φρόιντ λειτουργεί ως μια σημαντική υπενθύμιση. Μας ενθαρρύνει να κοιτάξουμε πέρα από τη γοητεία της πρώτης εντύπωσης και να εξετάσουμε τα υποσυνείδητα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τις επιλογές μας.

Κατανοώντας ότι οι έλξεις μας μπορεί να πηγάζουν από βαθιά ριζωμένα ψυχολογικά μοτίβα, αποκτούμε μεγαλύτερη αυτογνωσία. Έτσι μπορούμε να σπάσουμε μη υγιείς κύκλους στις σχέσεις μας, να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές και να δημιουργήσουμε πραγματικά ουσιαστικές σχέσεις.

Μαθήματα ζωής από το απόφθεγμα του Φρόιντ

Καλλιέργησε βαθιά αυτογνωσία: Παρατήρησε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα στις σχέσεις σου για να καταλάβεις τι σε ελκύει υποσυνείδητα και γιατί.

Κατανόησε την άμεση έλξη: Η έντονη και στιγμιαία οικειότητα που νιώθεις απέναντι σε έναν άγνωστο μπορεί να συνδέεται περισσότερο με το συναισθηματικό σου παρελθόν παρά με την τύχη.

Θεράπευσε τα συναισθηματικά μοτίβα του παρελθόντος: Δούλεψε πάνω στις πρώιμες πληγές και εμπειρίες σου, ώστε το υποσυνείδητό σου να μην σε οδηγεί ξανά και ξανά σε μη υγιείς ή επαναλαμβανόμενες σχέσεις.

Κάνε συνειδητές επιλογές στις σχέσεις: Μην βασίζεσαι αποκλειστικά στην αυτόματη έλξη. Εξέτασε αν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου ταιριάζει πραγματικά με την ευημερία σου και τις μακροπρόθεσμες αξίες σου.

Αξιοποίησε την ψυχολογική ενδοσκόπηση: Δες τις πιο έντονες διαπροσωπικές σου σχέσεις ως καθρέφτες που μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις κρυφές ανάγκες, τους φόβους και τις επιθυμίες σου.

Περισσότερα αποφθέγματα του Σίγκμουντ Φρόιντ

«Τα συναισθήματα που δεν εκφράζονται ποτέ δεν πεθαίνουν. Θάβονται ζωντανά και εμφανίζονται αργότερα με πιο άσχημους τρόπους».

«Η φωνή της λογικής είναι απαλή, αλλά δεν θα ησυχάσει μέχρι να ακουστεί».

«Κανένας θνητός δεν μπορεί να κρατήσει ένα μυστικό. Αν τα χείλη του παραμένουν σιωπηλά, μιλάει με τα δάχτυλά του».

«Ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε μια προσβολή αντί για πέτρα ήταν ο ιδρυτής του πολιτισμού».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά την ελευθερία, επειδή η ελευθερία συνεπάγεται ευθύνη και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται την ευθύνη».

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