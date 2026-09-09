Ρούστικα: Με λαμπρότητα η εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού

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Με κάθε επισημότητα θα εορταστεί και φέτος η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Ιερό Προσκύνημα Θείας Μεταμορφώσεως Ρουστίκων, στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 6 και μισή το απόγευμα, με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος και ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες και να τιμήσουν τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης.

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