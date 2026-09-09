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ΚΡΗΤΗ

Ρούστικα: Με λαμπρότητα η εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού

ΝΑΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΑ
clock 19:26 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με κάθε επισημότητα θα εορταστεί και φέτος η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Ιερό Προσκύνημα Θείας Μεταμορφώσεως Ρουστίκων, στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 6 και μισή το απόγευμα, με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος και ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες και να τιμήσουν τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης.

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Ύψωση του Τιμίου Σταυρού Ρούστικα
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