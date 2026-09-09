Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: «Έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου που τους έκοψε την όρεξη για βασιλικά καθήκοντα

«Έκπληκτοι» από την επιστολή – χαστούκι του βασιλιά Καρόλου, η οποία ξεκαθαρίζει ότι ο Πρίγκιπας Χάρικαι η Μέγκαν Μαρκλ θα αντιμετωπίζονται ως «ιδιώτες» και όχι ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε δήλωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος του ζευγαριού κράτησε σκληρή στάση, υποστηρίζοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιστολή του Βασιλιά Καρόλου.

Πηγές των ανακτόρων δήλωσαν, ωστόσο, στη Daily Mail ότι αυτό «δεν είναι αλήθεια», επιμένοντας πως ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν λάβει την επιστολή πριν αυτή δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχαν ερωτηθεί ούτε είχαν κληθεί να τοποθετηθούν για το περιεχόμενό της.

Το ζευγάρι που επέστρεψε στη Βρετανία πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ανησυχεί ότι η χρονική στιγμή της επιστολής – ανακοίνωσης του Καρόλου ενδέχεται να συνδέεται με μια κρίσιμη συνεδρίαση για τα μέτρα ασφαλείας τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν εξακολουθούν να ζητούν 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία κατά την παραμονή τους στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλειά τους κατά τις μετακινήσεις τους, μεταξύ άλλων και για τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο.

Η Royal and VIP Executive Committee (Ravec), η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών για τις αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας και άλλων υψηλόβαθμων προσώπων, φέρεται να επρόκειτο να συνεδριάσει ακόμη και σήμερα, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας για το ζευγάρι.

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