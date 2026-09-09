Οικοδόμοι: Ξεκινούν στις 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα των 1.064 ευρώ

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Ανοίγει αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα των οικοδόμων, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους ανέρχεται σε 1.064,12 ευρώ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Κωδικούς TAXISnet. ΑΜΚΑ. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής για αλλοδαπούς. IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.

Ποιοι δικαιούνται το βοήθημα

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δηλαδή το 2025, αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια.

Στην πράξη, αυτό αντιστοιχεί σε 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να διατηρούν την ιδιότητα του οικοδόμου καθ’ όλη την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026 .

. Σε περίπτωση που είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών, να μην απασχολούν περισσότερους από τρεις μισθωτούς.

Χωρίς συμψηφισμό με το επίδομα ανεργίας

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι οικοδόμοι μπορούν να εισπράττουν το ειδικό εποχικό βοήθημα κατά την περίοδο επιδότησής τους λόγω ανεργίας, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός των δύο παροχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σωματείο Οικοδόμων Ηρακλείου στο τηλέφωνο 2810 280300.

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