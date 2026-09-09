Κόντης: «Έρχονται πολύ απαιτητικά ματς»(vid)

Eυχαριστημένος είναι ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης από τον τρόπο που λειτούργησε η ομάδα του για να βρει τις λύσεις απέναντι στο Νέστο για να φτάσει στην νίκη.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε και στους απαιτητικούς αγώνες που έρχονται με Ολυμπιακό και Χόφενχαϊμ.

Αναλυτικά η δήλωση του: «Ο αντίπαλος έκλεισε καλά τους χώρους. Παίζουμε με τον ίδιο σχηματισμό, ψάχναμε να βρούμε χώρους και έπρεπε να παίξουμε περισσότερο στην πλάτη της άμυνας. Στο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα. Βοήθησε το γρήγορο γκολ, πετύχαμε τρία πολύ όμορφα και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Το πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητικό. Το Σάββατο παίζουμε ένα παιχνίδι που έχει τις δυσκολίες του, όμως εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να πάρουμε ότι μπορούμε. Εχουμε δείξει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ και μας αρέσει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Τα καλύτερα έρχονται. Χαίρομαι για τα νέα παιδιά που παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την πολυτέλεια, εμείς οι προπονητές, να κάνουμε μεγαλύτερα rotation, και σιγά σιγά αυτοί οι παίκτες μεγαλώνουν και εγώ είμαι χαρούμενος που παίρνουν χρόνο συμμετοχής».

Ο προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης Τίμος Καβακάς είπε.

“Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο κλείσαμε τους χώρους και ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να βρει λύσεις. Στο δεύτερο μας δημιούργησε προβλήματα η αναγκαστική αλλαγή σχηματισμού, χάσαμε την συγκέντρωση μας για ένα 15λεπτο και κόντρα σε αυτές τις ομάδες, σε τιμωρούν” .